Na Hrvaškem 15 okuženih z virusom Zahodnega Nila, deset hospitaliziranih

Na Hrvaškem so letos potrdili 15 okužb z virusom Zahodnega Nila, od tega je deset ljudi razvilo nevroinvazivno obliko bolezni in je bilo hospitaliziranih, poroča hrvaški Jutarnji list. Smrtnega primera za zdaj ni bilo. Letos je bilo zaradi virusa sicer že več smrtnih žrtev v Severni Makedoniji in Grčiji. Okužbe pri ljudeh v Sloveniji letos še niso ugotovili, so pa virus našli pri poginulih vranah.

Pri vseh desetih bolnikih s simptomi je virus prizadel osrednje živčevje. Nevroinvazivna oblika lahko povzroči meningitis, encefalitis in druge težje nevrološke zaplete. Kot smo poročali, za zdaj zaščite pred virusom ni.

Preostalih pet okuženih ni imelo simptomov. Vseh pet asimptomatskih okužb so odkrili med prostovoljnimi krvodajalci, pri katerih kri testirajo tudi zato, da bi preprečili prenos okužbe na prejemnike krvnih pripravkov.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je 4. septembra poročal o desetih okužbah, med njimi je bilo šest hospitaliziranih in štirje brez simptomov. Od takrat so potrdili še pet primerov, število hospitaliziranih pa se je povečalo na deset.

Večina obolelih je moških in starejših, kar je po navedbah HZJZ običajno pri tej okužbi. Natančne starostne in spolne strukture zaradi varovanja osebnih podatkov niso objavili.

Več primerov kot lani

Primeri so bili doslej potrjeni na območju Zagreba ter v Zagrebški, Krapinsko-zagorski, Oseško-baranjski in Koprivniško-križevški županiji. Od začetka septembra novih območij z okužbami niso zaznali.

Kljub povečanju števila primerov HZJZ epidemiološke razmere še vedno ocenjuje kot običajne za ta čas leta. Pričakujejo, da se bodo v prihodnjem obdobju pojavili še novi primeri, njihovo število pa bo odvisno predvsem od vremenskih razmer in aktivnosti komarjev.

Na Hrvaškem so letos potrdili več okužb kot v istem obdobju lani. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) Hrvaška do 17. septembra lani ni bila med evropskimi državami s prijavljenimi okužbami pri ljudeh, do konca leta 2025 pa so iz države ECDC prijavili štiri lokalno pridobljene okužbe.

Virus Zahodnega Nila se prenaša predvsem s pikom okuženega komarja. Večina okuženih nima simptomov, težji, nevroinvazivni potek pa je redek in pogostejši pri starejših ter ljudeh s kroničnimi boleznimi.

V Sloveniji potrdili okužbo pri sivih vranah

Kakor je potrdila Lovska zveza Slovenije (LZS), je Nacionalni veterinarski inštitut Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvestil o potrditvi virusa Zahodnega Nila pri dveh poginulih sivih vranah. Okuženi ptici so našli v občinah Ljubljana in Grosuplje. V Sloveniji je bil virus pri pticah nazadnje potrjen leta 2024.

Rezervoar virusa Zahodnega Nila so ptiči, prenašalci virusa pa so komarji, predvsem iz rodu Culex. Za okužbo je zelo dovzetnih več vrst ptic, tako da pride tudi do masovnih epizootij (nenadnega in hitrega širjenja nalezljive bolezni pri živalih) s pogini ptic. Med najdovzetnejšimi so ptice iz reda pevk, med njimi so najbolj dovzetne vrane. Zbolijo lahko tudi konji, pojasnjuje LZS.

Virus Zahodnega Nila izvira iz Afrike. Virus je bil prvič ugotovljen leta 1937 v okrožju West Nile v Ugandi. Razširjen je v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji in Ameriki. V Evropi se je prvič pojavil v Franciji v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. V letošnjem letu je bila bolezen potrjena na Hrvaškem, v Severni Makedoniji, na Nizozemskem, v Italiji, Španiji, Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Švici in Franciji.

Bolezen je zoonoza, to pomeni, da se z živali prenaša na človeka in obratno. Pri ljudeh letos v Sloveniji še ni bila ugotovljena.