Na Hrvaškem še vedno analizirajo Za dom spremni

Na Hrvaškem še ne morejo pozabiti gigantskega koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebškem hipodromu, kjer se je 5. julija zbralo pol milijona ljudi. Zdaj buri duhove tudi odločitev sodišča. Med neposrednim televizijskim prenosom za dnevnik nacionalne televizije, večer pred koncertom, je namreč 26-letni N. K. pritekel v kader in zavpil Za dom, spremni (Pripravljeni za domovino), a zdaj je bil na prekrškovnem sodišču v Zagrebu oproščen.

Po navedbah zagrebške policije je kršil 5. člen zakona o prekrških zoper javni red in mir, ker geslo, kot navajajo, simbolizira uradni pozdrav pripadnikov ustaškega gibanja in totalitarnega režima NDH ter kot tako predstavlja manifestacijo rasistične ideologije, prezira do drugih ljudi zaradi njihove verske in etnične pripadnosti.

A sodnica je odločila drugače. »Ker je domovinska vojna temelj današnje Republike Hrvaške, sestavni del takšne obrambne in osvobodilne vojne pa so Hrvaške obrambne sile (HOS), katerih vojna zastava ima oznako HSP in napis Za dom spremni. Ne glede na to, da je sporni napis tudi uradni pozdrav iz časa NDH, je v opisanem kontekstu prek HSP in HOS izraz nacionalne identitete in neomajnega preživetja hrvaškega naroda, doseženega v zmagi hrvaškega naroda in hrvaških branilcev v pravični, legitimni, obrambni in osvobodilni domovinski vojni,« je v utemeljitvi zapisala sodnica Mirela Prstec Batarelo.

Odločitev iz leta 2020

Razprave o pozdravu Za dom spremni so na Hrvaškem že dolgo stalnica in delijo javno mnenje. Ker so ga kot slogan uporabljale paravojaške enote (HOS) med domovinsko vojno in po njej, se je pozdrav pogosto uporabljal v javnosti in je bil prisoten v medijih in popularni kulturi.

Višje prekrškovno sodišče je junija 2020 ugodilo pritožbi Marka Perkovića Thompsona, da z uporabo spornega pozdrava v svoji pesmi Bojna Čavoglave, ki je njegova prva in ena najbolj znanih pesmi iz obdobja domovinske vojne, ni storil prekrška zoper javni red. To odločitev so nekateri hrvaški pravni strokovnjaki sicer ostro kritizirali, po sodbi pa se je oglasilo ustavno sodišče z izjavo, v kateri je spomnilo, da je pozdrav ustaški in da njegova uporaba pomeni kršitev ustave. Pozdrav tako v zakonodaji ni izrecno prepovedan.

Policija je sicer po Thompsonovem koncertu sporočila, da bo kršitve zakona o javnem redu in miru naknadno sankcionirala na podlagi posnetkov kamer.

Druga država

Nekateri slovenski mediji so pred kratkim poročali, da tudi Avstrijci pregledujejo posnetke s Thompsonovega koncerta, ker da so simboli, povezani z ustaškim režimom in fašistično Neodvisno državo Hrvaško (NDH), v Avstriji pravno obravnavani kot simboli ekstremističnih in terorističnih organizacij, kot sta Islamska država in Al Kaida, njihova uporaba pa predstavlja hudo kršitev avstrijske zakonodaje.

V telefonskem pogovoru z oddelkom za odnose z javnostmi avstrijskega zveznega ministrstva za notranje zadeve so pristojni za Delo to zanikali in poudarili, da sta varnost in red na koncertih in drugih zborovanjih v tujini odgovornost oblasti države, v kateri dogodek poteka.

Vendar pa ostaja vprašanje, kaj bi se na primer zgodilo, če bi eden od državljanov ali stalnih prebivalcev Avstrije na javnem dogodku v tujini razkazoval nacistične ali druge prepovedane simbole. »Predvidevamo, da bi v tem primeru avstrijsko državno tožilstvo pod pritiskom medijev sprožilo preiskavo,« so še povedali.