Na Kochovi imenitni stavbi znova lepše brenči

Iz Radovljice je prišla imenitna novica o vrnitvi reprezentančnega objekta, nastalega po zgledu wagnerjanske secesije na Dunaju, k izvirni podobi.

Leta 1906 je nastal kot Posojilnica, zdajšnje ime Čebelica se ga je prijelo zaradi dekorativne zasnove arhitekta Cirila Metoda Kocha, ki ustvarja vtis, da v zgradbo kot v panj vletavajo čebele. V resnici vanjo »vletavajo« občani, saj v celoti pripada radovljiški upravni enoti. Letos, ko je od arhitektove smrti minilo stoletje, je zgradba, ki velja za njegovo najboljše delo, zasijala v novi stari, svetlejši podobi.