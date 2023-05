Na krilih Let 3 jadra tudi Ryanair

Številni prebivalci držav zunaj območja nekdanje Jugoslavije, ki jim fenomen reške skupine Let 3 doslej ni bil znan, še danes, dan po prvem polfinalu Pesmi Evrovizije 2023, jadrajo na valu navdušenja nad nastopom njenih članov na največjem evropskem glasbenem šovu.

Velik aplavz je po novinarski konferenci po polfinalnem nastopu požel tudi frontman skupne Zoran Prodanović - Prlja, ki je vsem tistim, ki so bili nekoliko izgubljeni pri iskanju smisla v njihovem nastopu in pesmi z naslovom Mama ŠČ!, pojasnil: »Naša mala, neumna, toda zelo pametna pesem je na neki način protivojna, saj smo prepričani, da v vojnah ni zmagovalcev. Vsi so žrtve. Zato, prosim, končajte zaj... vojne kjerkoli in kadarkoli!« Kot je dodal, tako kot v vojnah ni zmagovalcev, na Evroviziji ni poražencev.

Njihov nastop in pesem z laitmotivom traktorja, v ozadju katerega je opozorilo na nesmiselnost vojn (traktor se menda nanaša na darilo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu za njegov 70. rojstni dan), so za promocijo uporabili v hrvaški turistični organizaciji pa tudi v letalski družbi Ryanair. Prvi s pripisom v slogu »mi priskrbimo sonce, vi pripravite kopalke« in s fotografijo Prlje v opravi, ki bi jo težko imenovali bodisi obleka bodisi kopalke. Drugi pa so na twitterju ob fotografiji članov skupine dopisali: »Ko naši piloti načrtujejo moško zabavo v oktobru.«

Kontroverzna hrvaška skupina, ki s svojo podobo in teksti pronicljivo opozarja na družbene in politične nesmisle, je sicer komentarje navdušenja žela še pred svojim nastopom, tudi na twitter profilu prireditve so jo pospremili s komentarjem: »Vse vrste norosti hrvaške skupine Let 3.«

FOTO: Phil Noble/Reuters

Čim so stopili na oder, so jih številni gledalci že takoj razglasili za zmagovalce. »Let 3 je edini razlog, da sem gledal Evrovizijo. Prepričan sem, da se strinjate,« se je glasil eden od komentarjev. Ob njihovih fotografijah so se vrstili tudi zapisi, kakršni so »prepovedano ponovno srečanje članov skupine One Direction«, »mavrični Laibach« ali preprosto »ŠČ«, medmet, ki je očitno res postal to, kakor so ga člani skupine interpretirali v intervjuju za Sobotno prilogo: energetska bomba, ki ne uničuje, ampak zdravi, regenerira.

Sledili so številni pozivi h glasovanju za skupino in navdušenci so bili tudi hitro nagrajeni, saj je bila Hrvaška prva država, ki so jo razglasili za finalistko. Poleg njih so se v sobotni finale uvrstili še predstavniki Moldavije, Švice, Finske, Češke, Izraela, Portugalske, Švedske, Srbije in Norveške.