Na krvavi strani Alp

Jezero se je poslovilo s TV Slovenija, toda gledalci ne bomo ostali praznih rok. V istem terminu nas čaka nova kriminalna serija V imenu ljudstva z Ajdo Smrekar v glavni vlogi.

Na Vodnikovi domačiji bo ob 19. uri potekal pogovor o romanuJezero in televizijski seriji, nastali po tej knjigi. Tako knjiga kot televizijska serija sta pritegnili veliko pozornosti, z, ki bo pogovor povezovala, pa se bodo pogovarjaliin Tadej Golob.Epizodo televizijske serije si je v povprečju več kot 273.000 ljudi, številni pa so opozarjali, da se nič ne sliši . Televizija Slovenija je na pritožbe odgovorila z razlago, da so težave z zvokom večplastne . »Sodobni TV-sprejemniki so vedno tanjši, velikokrat pa je zaradi posledično manjših zvočnikov s tem povezana tudi kakovost zvoka, predvsem pri visokih in nizkih tonih,« so pojasnjevali.Z zvokom je bil nezadovoljen tudi Cavazza,, da bi, tudi če Taras kje kaj zamomlja, gledalec moral slišati, kaj momlja. »Po vseh blatenjih v časopisih sem že hotel sklicati novinarsko konferenco in v dokazilo pokazati vso korespondenco, ki sem jo naslavljal na produkcijo. Nikoli do zdaj nisem doživel česa podobnega, pa čeprav sem že igral v podobno subtilnih tonalitetah, kot jih ima Taras. Očitno je zadnji čas, da na akademiji ustanovijo katedro za zvok,« je povedal. Razkril pa je tudi: »Je pa res tudi to, da je bil eden od mikromanov ves čas okajen in so ga šele nekaj dni pred koncem poslali s snemanja. Bil je zaposlen na RTVS.«