Na lokalnih volitvah v Peruju slavil Hitler Mussolini

Hitler Mussolini Simeón Flores je bil na lokalnih volitvah izvoljen za župana občine Queropalca, majhnega kraja v goratem osrednjem Peruju. Kandidat levosredinske stranke Ahora Nación je v občini z zgolj 730 prebivalci slavil z le 25 glasovi prednosti pred protikandidatom, poroča Euronews. 45-letnik je med 663 veljavnimi glasovnicami prejel 229 glasov in s tem prehitel najbližjega konkurenta Gaspara Benildeja Osoria Zambrano s skrajno desne stranke Ljudske prenove, za katerega so glasovali 204 prebivalci občine v osrčju Andov. O lokalnem politiku Hitlerju Mussoliniju je znanega malo. Rojen je bil Queropalcu, majhnem kraju približno 360 kilometrov severno od perujske prestolnice Lima, sicer pa vodi investicijsko skupino Simeon Sac v bližnjem kraju Pillco Marca. Zgodovina Hitlerjev v ...