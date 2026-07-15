Na morje s slovensko inovacijo

Ura je 6.00, prebudite se zaradi enega samega, najprijetnejšega razloga – spočiti ste. V zraku je vonj soli, borovcev, čisto po tiho in prijetno v daljavi pojejo ptice. Sveži in pripravljeni na dan vstanete iz postelje in se sprehodite do okna, kjer vas pričaka eden najlepših prizorov: mirno morje, na katerem odseva oranžno, rožnato jutranje sonce.

Vročina še ni zajela dneva, vseeno pa se že čuti, da bo dan prelep. Morje vam ne dopusti, da bi spili jutranjo kavo, ki vas po navadi kliče. Taka spokojnost je enkratna, neponovljiva.

Na terasi vas naslonjen na steno čaka sup, ki so si ga otroci zaželeli za rojstni dan. Najprej ste bili proti nakupu, saj je sup lahko nevaren, morski tokovi in vetrovi lahko prevladajo in nesrečnega suparja odnesejo proti odprtemu morju.

Ker pa ste vseeno popustili pritiskom malih oči, ste nekega dne za hec še sami poskusili supati in spoznali resnico – spokojno milino morja, možnost za raziskovanje brez utrujajočega plavanja in vse drugo, kar vam ta rekvizit lahko ponudi.

Zato se v svoji novi počitniški rutini s supom pod roko odpravite na vodo, kjer vas čakata mir in lepota ter tišino lomi le zvok valov.

Tudi najlepši šport je lahko nevaren

FOTO: SipaBoards

Supanje je v zadnjih letih opazno v porastu. Supajo različni ljudje, od športnikov, rekreativcev in upokojencev do otrok. Ko se posameznik poda na mirno morje, pa ne pomisli na to, da obstaja nevarnost, da ga lahko morski tokovi ali veter odnesejo na odprto morje. Vreme ob morju je spremenljivo, zato tudi ob dneh, ko je nebo brez oblačka, ne moremo biti gotovi, da se sončno vreme v nekaj minutah ne bo preobrnilo v poletno ujmo. Ko se to zgodi in so tokovi močnejši od veslanja, obstaja nevarnost, da bi se na morju izgubili, pa tudi podhladitve, trkov z ovirami, sončnih opeklin, dehidracije.

Slovensko podjetje SipaBoard pa je na to pomislilo in odkrilo izjemno uspešno rešitev.

SipaBoards – slovenska inovacija, ki spreminja supanje

SipaBoards je nastal kot odgovor na te nevarnosti, ki se jih rekreativci pogosto ne zavedajo. Leta 2015 ga je ustanovil Sebastjan Sitar, ko se je na družinskem dopustu podobno zgodilo prav njegovi ženi in hčeri – začelo ju je odnašati na odpro morje in nista bili dovolj močni, da bi priveslali nazaj do obale. Rešili so ju s hitrim ukrepanjem in čolnom.

V nesreči pa je tičala tudi sreča in Sebastjanu se je utrnila misel: zakaj električni pogon pomaga le kolesarjem in ne tudi suparjem?

FOTO: SipaBoards

Razvijati je začel svoj produkt SipaBoards, ki z električnim motorjem pomaga, ko je na supu prenaporno, se spremeni vreme ali pa posameznik le želi na supu stati in občudovati prelepo naravo, brez napora.

V začetkih je bil trg skeptičen – zakaj ne bi migal, če pa športaš? Vendar je ustanovitelj vztrajno ponavljal, da pri električnem motorju ne gre za lenobo, temveč za pomoč, ki je lahko odločilna v krizni situaciji.

Bi se tudi vi želeli počutiti varneje na morju? Preverite več o SipaBoards ponudbi.

Podjetje je prvi uspeh doživelo na Kickstarterju, leta 2022 pa ga je Ivo Boscarol vzel pod svoje okrilje. Od takrat je del Boscarol skupine, razvojni napredek električnih motorjev pa je še hitrejši, saj Boscarol prispeva znanje iz razvoja prvih električnih komercialnih letal, ki jih je razvil kot pionir.

SipaBoard je napihljiv električni sup oziroma e-sup z vgrajenim električnim pogonom in kompresorjem za samodejno napihovanje. Na prvi pogled je podoben klasičnemu napihljivemu supu, ključna razlika pa je v pogonskem sistemu, ki uporabniku med veslanjem zagotavlja dodatno pomoč. Električni motor deluje kot asistenčni pogon. Uporabnika ne nadomesti pri veslanju, temveč mu pomaga premagovati veter, morske tokove, valove ali plimovanje. To je še posebej koristno pri vračanju proti obali, ko se vremenske razmere poslabšajo ali ko veslaču začne primanjkovati moči. Električni pogon tako poleg udobnejše uporabe prispeva tudi k večji varnosti na vodi, saj zmanjšuje tveganje, da bi uporabnika veter ali tok odnesel predaleč od obale.

Pri uporabi SipaBoards supa pa ni skrbi, da bi sredi morja zmanjkalo baterije, saj vam SipaBoards omogoča od 3,5 do 7 ur uporabe, odvisno od razmer in velikosti baterije, ki si jo izberete.

FOTO: SipaBoards

Pogonski sistem ima vgrajen tudi kompresor, s katerim se deska samodejno napihne na ustrezen tlak. Uporabniku je zato ni treba napihovati z ročno ali zunanjo električno tlačilko. Po uporabi se deska izprazni podobno kot drugi napihljivi supi, zato jo po končanem dopustovanju zložite in na varnem hranite do naslednje priložnosti za uporabo.

SipaBoards deske so namenjene tako rekreativnim uporabnikom kot izkušenejšim veslačem, ki želijo premagovati daljše razdalje ali se na vodi počutiti varneje. Električna pomoč je lahko koristna tudi za družine, starejše uporabnike in ljudi z nekoliko slabšo telesno pripravljenostjo, vendar ne odpravlja potrebe po znanju plavanja, spremljanju vremenskih razmer in uporabi ustrezne varnostne opreme.

Cena električnih supov SipaBoards se glede na model, pogonski sistem in opremo giblje od 1.500 do 4.500 evri.

Slovensko znanje je prepričalo tudi BMW

FOTO: SipaBoards

Tehnološka dovršenost električnih supov SipaBoards je pritegnila tudi pozornost BMW. Podjetji sta skupaj razvili ekskluzivni model BMW × SipaBoards e-sup, ki združuje električni pogon, samodejno napihovanje in druge napredne rešitve SipaBoards z oblikovnim jezikom znamke BMW.

Posebna različica je nastala ob predstavitvi nove generacije modela BMW iX3 in odraža podobna izhodišča, kot jih BMW razvija pri električni mobilnosti: premišljeno uporabo tehnologije, enostavno upravljanje in prepoznaven dizajn. Model tako ni le oblikovna izpeljanka obstoječega supa, temveč skupno razvit izdelek, pri katerem so tehnologijo SipaBoards nadgradili z elementi, zasnovanimi posebej za BMW.

Sodelovanje je za slovensko podjetje pomembna mednarodna referenca, saj je BMW za razvoj tovrstnega izdelka izbral prav njihovo tehnologijo. Model BMW × SipaBoards sodi med tehnološko najnaprednejše električne supe v ponudbi podjetja in bo od leta 2026 del njihove proizvodnje.

Še več o tem, kaj SipaBoards ponuja, lahko preverite tukaj.

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