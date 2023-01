Na odprto prvenstvo Avstralije s covidom

Leto dni mineva, odkar smo sprem­ljali odisejado srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića v Avstraliji, a v deželi tam spodaj nič ni več tako, kot je bilo. Lani so morali biti vsi tekmovalci na odprtem prvenstvu v Melbournu cepljeni in opraviti­ obvezno testiranje, letos pa je necep­ljenim in celo pozitivnim na covid, torej okuženim igralcem, dovoljeno tekmovati. To je velika sprememba v politiki Avstralije, ki je med epidemijo veljala za eno od držav z najstrožjimi zdravstvenimi protokoli. In to je seveda tudi velika sprememba za Đokovića.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Leto dni mineva, odkar smo sprem­ljali odisejado srbskega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića v Avstraliji, a v deželi tam spodaj nič ni več tako, kot je bilo. Lani so morali biti vsi tekmovalci na odprtem prvenstvu v Melbournu cepljeni in opraviti­ obvezno testiranje, letos pa je necep­ljenim in celo pozitivnim na covid, torej okuženim igralcem, dovoljeno tekmovati. To je velika sprememba v politiki Avstralije, ki je med epidemijo veljala za eno od držav z najstrožjimi zdravstvenimi protokoli. In to je seveda tudi velika sprememba za Đokovića.

Topel sprejem

Avstralske mejne enote so ga namreč lani kot necepljenega proti covidu-19 pridržale ob vstopu v državo, nastanile v migracijskem hotelu, potem pa se je začela večdnevna saga, v kateri so odločali, ali velja za zdravniško izjemo, ker je pred kratkim prebolel covid, ali ne. Vlada je po desetih dneh podajanja pravnih argumentov razsodila, da ne izpolnjuje pogojev za vstop in da pomeni tveganje za javno zdravje in red, zato so mu preklicali vizum, ga izgnali iz države in mu za tri leta prepovedali vstop na peto celino.

Minister za migracije, čigar vlada je prišla na oblast maja, je novembra lani uredbo razveljavil in trenutno petemu igralcu na svetu je po poročanju Guardiana »odleglo«, da se lahko vrne v Avstralijo. Vrnil se je v zadnjih dneh starega leta, in čeprav so mu številni Avstralci lani zamerili njegovo obnašanje, ga je tokrat pričakal topel sprejem. »Podpora, ki sem jo dobil v zadnjih dneh, je nekaj, česar nisem doživel velikokrat v življenju. Najlepša hvala vsem,« je dejal avstralskim novinarjem v nedeljo, po osvojitvi turnirja v Adelajdi, kjer se je ogreval za Melbourne.

Januarja lani je Đoković pomenil tveganje za avstralsko javno zdravje in red. FOTO: Loren Elliott/Reuters

Priporočilo in nič več kot to

Odprto prvenstvo Avstralije je prvi od štirih teniških turnirjev za grand slam, ki potekajo vsako leto. Za zdaj se ne ve, ali se bodo tudi drugi – odprto prvenstvo Francije, Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA – zgledovali po Avstralcih, toda mediji so že polni predvsem Đokovićeve zgodbe. Turnir se bo začel v ponedeljek, 16. januarja, Đoković pa bi se z zmago izenačil z Rafaelom Nadalom, ki ima 22 zmag na grand slamih. V Mel­bournu sicer Đoković lovi rekordno, ­deseto zmago.

Da se ne bo treba testirati na covid-19, je pred dnevi povedal direktor odprtega prvenstva Avstralije Craig Tiley. Šport­nikom, ki se bodo odločili za testiranje, ne bo treba razkriti rezultatov in lahko igrajo, četudi so pozitivni na virus, je dodal po poročanju Forbesa, pri tem pa pozval igralce. naj v primeru slabega počutja ostanejo doma. Priporočilo, in nič več kot to, velja tudi za več kot 12.000 zaposlenih, ki delajo na turnirju.

Leto dni po izgonu ga je Avstralija pričakala z odprtimi rokami. Foto Loren Elliott/Reuters

Po svetu že opozarjajo, da bi se teoretično zdaj lahko zgodilo, da bo cepljeni igralec s covidom lahko tekmoval, necep­ljeni igralci brez covida pa ne. Vstop v ZDA je namreč še vedno mogoč le za polno cepljene, kar pomeni, da necepljeni – kar Đoković kot nasprotnik cepljenja najbrž je – verjetno ne bodo mogli tekmovati na prihajajočih turnirjih iz serije masters v Miamiju in Indian Wellsu. A do marca oziroma avgusta, ko bo odprto prvenstvo ZDA, se lahko zgodi še marsikaj.