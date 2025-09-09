Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

Poleg ponovitev priljubljenih predstav iz prejšnjih sezon se bo na odru zvrstilo šest premier, štiri operne: Potovanje v Reims, Tristan in Izolda, La traviata in Carmina Burana, ter dve baletni: Slika Doriana Graya in Alica v čudežni deželi.

Prve ponovitve bodo na odru že septembra

16. in 17. septembra bo mlajše občinstvo zabavala baletna uspešnica lanske sezone Mali princ koreografa in umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Zuschlaga na glasbo skladateljice Aleksandre Naumovski Potisk. Ta je nastala po noveli pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki spremlja številne generacije že od samega nastanka in nas s svojo vizijo človeških vrednot opogumlja, da te poiščemo v sebi. Tako to ni le predstava za otroke – nastopajoči popeljejo občinstvo vseh generacij v »gledališče planeta«, v čaroben svet in v vsakdanje življenje.

20. in 22. septembra pa bo na odru ponovno zaživela Puccinijeva operna mojstrovina Manon Lescaut, ki velja za opero, s katero je skladatelj utrdil svoj zvezdniški sloves. V naslovni vlogi bo nastopila Mojca Bitenc Križaj, v drugih glavnih vlogah pa se ji bodo pridružili Domen Križaj, Ivan Momirov in Saša Čano.

Opero o tragični junakinji je v lanski sezoni na oder postavil ljubljanskemu opernemu občinstvu dobro poznani režiser Manfred Schweigkofler, ki se v ljubljansko Opero vrača tudi v tej sezoni kot režiser zadnje operne premiere Carmina Burana skladatelja Carla Orffa.

Obema septembrskima ponovitvama bo dirigiral belgijski dirigent Ayrton Desimpelaere

Kot vsako leto Opera tudi letos ponuja možnost nakupa abonmajev, vpis je mogoč do 17. oktobra. Poleg stalnih abonmajev letos predstavljajo tudi tri nove, cenovno ugodnejše, s štirimi predstavami: abonma Sobota ob petih, Ponedeljek ter abonma Zima, ki med drugim vključuje tudi baletno klasiko Hrestač – Božična zgodba.

