    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    FOTO: Darja Štravs Tisu
    FOTO: Darja Štravs Tisu
    Promo Delo
    9. 9. 2025 | 14:50
    9. 9. 2025 | 14:50
    2:37
    Poleg ponovitev priljubljenih predstav iz prejšnjih sezon se bo na odru zvrstilo šest premier, štiri operne: Potovanje v Reims, Tristan in Izolda, La traviata in Carmina Burana, ter dve baletni: Slika Doriana Graya in Alica v čudežni deželi.

    FOTO: Darja Štravs Tisu
    FOTO: Darja Štravs Tisu

    Prve ponovitve bodo na odru že septembra

    16. in 17. septembra bo mlajše občinstvo zabavala baletna uspešnica lanske sezone Mali princ koreografa in umetniškega direktorja ljubljanskega baleta Lukasa Zuschlaga na glasbo skladateljice Aleksandre Naumovski Potisk. Ta je nastala po noveli pisatelja Antoina de Saint-Exupéryja, ki spremlja številne generacije že od samega nastanka in nas s svojo vizijo človeških vrednot opogumlja, da te poiščemo v sebi. Tako to ni le predstava za otroke – nastopajoči popeljejo občinstvo vseh generacij v »gledališče planeta«, v čaroben svet in v vsakdanje življenje.

    FOTO: Darja Štravs Tisu
    FOTO: Darja Štravs Tisu

    20. in 22. septembra pa bo na odru ponovno zaživela Puccinijeva operna mojstrovina Manon Lescaut, ki velja za opero, s katero je skladatelj utrdil svoj zvezdniški sloves. V naslovni vlogi bo nastopila Mojca Bitenc Križaj, v drugih glavnih vlogah pa se ji bodo pridružili Domen Križaj, Ivan Momirov in Saša Čano.

    Opero o tragični junakinji je v lanski sezoni na oder postavil ljubljanskemu opernemu občinstvu dobro poznani režiser Manfred Schweigkofler, ki se v ljubljansko Opero vrača tudi v tej sezoni kot režiser zadnje operne premiere Carmina Burana skladatelja Carla Orffa.

    FOTO: Darja Štravs Tisu
    FOTO: Darja Štravs Tisu

    Obema septembrskima ponovitvama bo dirigiral belgijski dirigent Ayrton Desimpelaere

    Kot vsako leto Opera tudi letos ponuja možnost nakupa abonmajev, vpis je mogoč do 17. oktobra. Poleg stalnih abonmajev letos predstavljajo tudi tri nove, cenovno ugodnejše, s štirimi predstavami: abonma Sobota ob petih, Ponedeljek ter abonma Zima, ki med drugim vključuje tudi baletno klasiko Hrestač – Božična zgodba.

    Vpis abonmajev je možen pri blagajni SNG Opera in balet Ljubljana, vstopnice za posamezne predstave pa si lahko zagotovite tudi na www.opera.si

    Naročnik oglasne vsebine je SNG Opera in balet Ljubljana

    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Slovo

    Umrl je Andrej Marinc

    V 95. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega izvršnega sveta.
    Ali Žerdin 8. 9. 2025 | 15:16
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Podpora vladi znova navzdol, »petice« ji nista namenila niti dva odstotka

    Barometer: ocene dela izvršilne veje oblasti in preferenc do Gibanja Svoboda se v zadnjih štirih mesecih gibljejo v obliki sinusoidne krivulje.
    Barbara Hočevar 8. 9. 2025 | 05:00
    Novice  |  Slovenija
    Osnovna šola

    Prvi teden RAP na šolah: otroci zmedeni, ravnatelji obljubljajo umiritev razmer

    Prvi teden so bili otroci po nekaterih šolah zbegani, ker niso vedeli, na katere dejavnosti morajo, šole pa zaradi razširjenega programa prilagajajo urnike.
    Špela Kuralt 8. 9. 2025 | 20:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Povezovanje trgov kapitala

    Kaj regijska integracija trgov prinaša vlagateljem

    Najprej je treba uskladiti pravila na vladni ravni, potem sledi operativno sodelovanje borz.
    Nejc Gole 9. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Drzna Amerika in previdna Evropa

    Razlike med ameriškim in evropskim načinom razmišljanja v svetu kapitala izvirajo iz pravne ureditve, zgodovine in kulture.
    Marjana Kristan Fazarinc 9. 9. 2025 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    baletoperaSNG Opera in balet LjubljanaAbonma
    Novice  |  Slovenija
    Evropski teden mobilnosti

    Avtomobil je za Slovence nujnost in ne razkošje

    Prevozna revščina: Čeprav ima avtomobil skoraj vsak Slovenec, nas to sili v drag življenjski slog. Rešitev? Trajnostna mobilnost za vse.
    Polona Malovrh, Manja Pušnik 9. 9. 2025 | 15:30
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Slovenski košarkar zaradi poškodbe brez tekme z Nemčijo

    Mladi slovenski reprezentant bo izpustil tekmo z Nemčijo, a poškodba ni prehuda. Če se reprezentanca uvrsti v polfinale, bi bil lahko že nared za igro.
    9. 9. 2025 | 15:29
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Nekdanji trener Tottenhama bo vodil Nottingham Forest

    Ange Postecoglou je novi trener Nottingham Foresta. Premierligaški klub je doslej vodil Nuno Espirito Santo, ki ni zadovoljil pričakovanj vodstva.
    9. 9. 2025 | 15:13
    Novice  |  Slovenija
    Izkoriščanje tujih delavcev

    Inšpektorat s kazensko ovadbo nad kmetijo Bobnar, ostra obsodba Pirc Musarjeve

    Zaradi suma storitve kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev je inšpektorat za delo vložil kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Kranju.
    9. 9. 2025 | 15:10
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hollywood

    Kje bodo snemali naslednjo sezono serije Beli lotos

    Četrta sezona večkrat nagrajene serije se najverjetneje vrača v Evropo.
    9. 9. 2025 | 15:00
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Digitalna revolucija v elegantni podobi

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
