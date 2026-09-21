Na Oktoberfestu poleg piva tudi cepljenje proti gripi in covidu

Oktoberfest, vsakoletni festival piva v Münchnu, se je uradno začel v soboto, ko so s tradicionalnim vzklikom »O'zapft is!« (Odprt je!) odprli prvi sod piva, poroča nemški portal DW.com. A letos se na Bavarskem promovira še en slogan: »O'piekst is!« (Zbodeno je!), s katerim zdravniki prvič doslej kar na münchenskem sejmišču ponujajo cepljenje proti gripi in covidu-19.

Münchenski župan Dominik Krause je s tradicionalnim vzklikom »O'zapft is!« odprl letošnji Oktoberfest. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

»Ker se toliko ljudi zbere v tako tesnih prostorih v pivskih šotorih, je tveganje za okužbo na Oktoberfestu večje,« je pojasnil Christoph Spinner, vodja oddelka za nalezljive bolezni v münchenski bolnišnici Rechts der Isar. Oktoberfest poteka sočasno z začetkom letne sezone gripe, Spinner pa je opozoril, da je manj kot tretjina ljudi, ki jim je priporočeno cepljenje proti gripi, dejansko prejelo cepivo.

Cepljenje na postaji za prvo pomoč

Ponudba velja za vse, ki se želijo cepiti – predhodna prijava ni potrebna. Cepljenje poteka na postaji za prvo pomoč na festivalskem prizorišču. Vsak, ki se želi cepiti, mora s seboj prinesti cepilni kartonček in kartico zdravstvenega zavarovanja. Postaja za cepljenje je odprta od 10. do 14. ure ob delavnikih in od 9. do 14. ure ob sobotah in nedeljah, piše portal Merkur.de.

V gneči v pivskih šotorih se virusi prehlada in covida na splošno lažje širijo. FOTO: Nadine Rupp/Reuters

Pobuda je del mestnega programa München impft! (München cepi!), ki ga podpira bavarska prestolnica v sodelovanju z univerzitetnima bolnišnicama LMU in Rechts der Isar. Mestna komisarka za zdravje Beatrix Zurek je pojasnila: »Gremo tja, kjer so ljudje, in to je trenutno Oktoberfest.« Cilj je preprečiti hude bolezni in zaplete ter povečati stopnjo cepljenja v skladu s priporočili Stalnega odbora za cepljenje (STIKO). Po navedbah mestnih oblasti se popolna zaščita razvije v približno enem do dveh tednih.

Povečano tveganje za okužbo v pivskih šotorih

V nasprotju s sezonsko gripo virus covida-19 kroži vse leto in ni primarno vezan na hladno sezono, je pojasnil Cristoph Spinner. V gneči v pivskih šotorih se virusi prehlada in covida na splošno lažje širijo – v Münchnu je ta pojav znan kot »oktoberfestovska gripa«.

Druga stvar, ki vzbuja skrb v prihajajoči hladni sezoni, je zelo nalezljiv respiratorni sincicijski virus (RSV), ki povzroča okužbe dihal, poroča Merkur.de. Čeprav med Oktoberfestom ne pričakujejo akutnega vala okužb, Spinner ​​še vedno svetuje pravočasno cepljenje: »Trenutno je proti RSV cepljenih le nekaj ljudi, za katere je cepljenje priporočljivo – zato je zdaj pravi čas, da nadoknadimo zamujeno.«

RSV je lahko še posebej nevaren za dojenčke in starejše. STIKO priporoča cepljenje proti RSV za odrasle, starejše od 75 let, in za ljudi z resnimi zdravstvenimi težavami od 60. leta starosti naprej.

Oktoberfest je bil leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa odpovedan. No, v Münchnu so pivo stregli kljub temu. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Obiskovalci Oktoberfesta se letos soočajo z višjimi cenami piva. Za litrski vrček (Maß) je treba tako odšteti od 14,80 do 15,90 evra. Glede na analizo, ki jo navaja DW, se je povprečna cena piva v primerjavi z lanskim letom zvišala za 2,38 odstotka in dosegla 15,61 evra. Zgodovinski podatki kažejo, da so se povprečne cene od leta 1985, ko je liter stal približno 6,25 nemške marke (kar ustreza 3,20 evra), skoraj petkrat povečale, kar je v istem obdobju znatno preseglo splošno inflacijo.