Na Oktoberfestu zaradi voajerskih posnetkov ženskam delili kratke hlače

Na münchenskem Oktoberfestu zadnja leta zaznavajo skrb vzbujajoč pojav voajerskih posnetkov žensk, ki jih med vožnjo z atrakcijo hudičevo kolo snemajo pod krili. Upravljavka atrakcije je zaradi tega pred tremi leti ženskam, ki se vožnje udeležijo v oblekah, začela brezplačno deliti kratke hlače. Letos jih je razdelila več kot sto, poroča britanski BBC.

Teufelsrad oziroma hudičevo kolo je ena najstarejših atrakcij na slovitem festivalu piva v bavarski prestolnici, ki se po dveh tednih končuje prav to nedeljo. Gre za krožno ploščad, ki se vrti vse hitreje, dokler obiskovalci ne padejo z nje. Ženskam se zaradi hitrosti in gibanja ploščadi med vožnjo pogosto dvignejo krila.

Medtem po družbenih omrežjih krožijo posnetki žensk, ki so jih med vožnjo snemali pod krili; po podatkih münchenskega časnika Süddeutsche Zeitung je na spletu v obtoku najmanj 32.000 posnetkov žensk s hudičevega kolesa. Nekateri med njimi naj bi dosegli tudi več milijonov ogledov.

Teufelsrad ali hudičevo kolo je ena od klasičnih atrakcij Oktoberfesta. FOTO: Jan Saurer/München Tourismus/oktoberfest.de

Upravljavka atrakcije Elisabeth Polaczy je za BBC povedala, da ženskam in dekletom, ki nosijo obleke, že tri leta deli brezplačne kratke hlače. »Narediti želim vse, kar lahko, da se ljudje počutijo varne, je povedala 80-letna Polaczyjeva. Dodala je, da podarjanje kratkih hlač ni poceni, a je vredno zaradi občutka, da je poskrbela za varnost žensk.

Kratke hlače naj bi letos pod tradicionalnimi oblekami nosile tudi nekatere natakarice na Oktoberfestu. V Nemčiji je snemanje žensk pod krilom nezakonito, zanj je zagrožena kazen do dveh let zapora. Nemška policija od lani na Oktoberfestu izvaja kampanjo s plakati, ki opozarjajo na snemanje pod krili.