Na pekinškem polmaratonu najboljši robot

Na pekinškem polmaratonu so se v teku skupaj pomerili ljudje in roboti, prepričljivo najboljši pa je bil humanoidni robot. Kot poročajo tuje tiskovne agencije, je progo pretekel v 50 minutah in 26 sekundah, kar je bolje od trenutnega človeškega svetovnega rekorda.

Zmagovalec pri moških Wang Wenjie je dosegel čas 1:01:15, kar je nov kitajski rekord. Skupaj se je polmaratona minulo nedeljo udeležilo okoli 12.000 tekačev.

Za robote so organizatorji na progi oblikovali ločen pas za tek, da bi se izognili nesrečam ali trkom. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, so bili nekateri roboti zelo okretni in so se gibali kot znani tekači, npr. Usain Bolt, drugi pa so imeli bolj osnovne sposobnosti.

Zmagovalni humanoid z imenom Shandian (Strela) kitajskega proizvajalca pametnih telefonov Honor je opremljen z avtonomnim navigacijskim sistemom. Približno 21 kilometrov dolgo progo je pretekel s povprečno hitrostjo približno 25 kilometrov na uro, poroča kitajska državna radiotelevizija CCTV.

Gre za ogromen napredek v primerjavi z lanskim letom, ko so robotski tekači na polmaratonu večkrat padli, najboljši pa so za progo potrebovali več kot dve uri in 40 minut.

Število prijavljenih robotov se je po besedah organizatorjev povečalo z lanskih približno 20 na letošnjih več kot 100. Približno 40 odstotkov robotov je teklo avtonomno, ostali pa so bili daljinsko vodeni.