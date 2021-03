Na pogorišču stare je nastala nova hiša – kako jo legalizirati

Spoštovani,po očetu sva z mamo podedovali vsaka pol enostanovanjske hiše. Po preveritvi sem ugotovila, da hiša nima gradbenega dovoljenja. Hiša je sicer zgrajena na pogorišču predhodne stare hiše (ta je pogorela v času druge svetovne vojne). Okoli leta 1980 je moj oče točno na tej parceli zgradil novo hišo. Obstajajo stare fotografije, posnete pred začetkom nove gradnje, iz katerih so nazorno vidni ostanki pogorele hiše.Za gradnjo nove hiše je bil sicer uporabljen gradbeni načrt, ki pa ni potrjen s strani odgovorne osebe. Ohranjen je samo delni načrt (osnovni načrt, načrt za elektriko, vodo, centralno kurjavo) in popis materiala. Hiša je vpisana v zemljiško knjigo.Zanima me, kako naj postopamo, da čim bolj enostavno pridemo do ustreznih papirjev za omenjeno hišo.