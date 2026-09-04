Na predogledu muzeja narativne umetnosti Georgea Lucasa

»To je bila dolga pot ... Sedemnajst let zavrnitev po različnih mestih in prizadevanj, da bi muzej sploh zgradili; že sama gradnja je trajala osem let. Navajen sem početi nemogoče, a to mi je skoraj zlomilo voljo,« je 82-letni filmski režiser George Lucas povedal približno tristo novinarjem, ki jih je sprejel na predogledu svojega muzeja narativne umetnosti v Los Angelesu. Dejal je, da se je bilo za njegovo dokončanje treba soočiti z birokracijo in ljudmi nasprotnega mišljenja in da je odprtje za njih velik praznik, saj so potrebovali tako dolgo, da so prišli do sem. Ustanovitelja muzeja Mellody Hobson in George Lucas. FOTO: Valerie Macon/ AFP Z muzejem si je močno želel počastiti ilustratorje. Že v mladosti so ga pritegnili slike, risbe in stripi, pozneje se je začel zanimati tudi za ...