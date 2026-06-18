Na slovenska gradbišča prihaja robot za zidanje

V Cerknici so predstavili prvo robotizirano zidanje v Sloveniji. Robot WLTR, ki ga na evropskih gradbiščih uporabljajo že več let, lahko zida s hitrostjo do 10 kvadratnih metrov na uro in doseže višino 3,5 metra brez uporabe gradbenega odra. Za delovanje potrebuje le operaterja in pomočnika, po navedbah proizvajalca pa lahko pri nekaterih projektih nadomesti delo veččlanske zidarske ekipe. Predstavitev sovpada s širšim trendom avtomatizacije gradbeništva, ki se zaradi pomanjkanja delovne sile in potrebe po večji produktivnosti vse hitreje uveljavlja tudi v Evropi.

Kako deluje robot za zidanje, kakšne so njegove zmogljivosti, pri katerih evropskih projektih ga že uporabljajo ter zakaj strokovnjaki ocenjujejo, da bo avtomatizacija v prihodnjih letih pomembno zaznamovala gradbeništvo, izveste v celotnem članku na Deloindom.si.