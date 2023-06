Na Sofu že drugič slavil burek

Z včerajšnjo večerno podelitvijo nagrad se je končal 32. Slovenski oglaševalski festival (SOF).

Dela je ocenjevala 13-članska žirija pod vodstvom Petre Krulc, neodvisne kreativne voditeljice, strateginje in svetovalke. Pri bolj kakovostnem ovrednotenju oglaševalske letine so primarno žirijo podprli trije pridruženi člani iz vrst oglaševalcev.

Kot agencija leta je ponovno slavila agencija SHIFT, najuspešnejša znamka leta pa je Burek Olimpija.

Oglaševalec leta 2022 je že drugo leto zapored podjetje Mercator.

Najboljša produkcijska hiša filmskih oglasov je Moment collective, najboljša produkcijska hiša radijskih in zvočnih oglasov pa je Sloboda.

Naziv oglaševalska osebnost leta je prejel Aleš Muhič, direktor trženja Pro Plus.

Na tekmovanje Young Lions v Cannes potujeta Sara Grmek in Lara Oset, zmagovalki natečaja za mlade kreativce.

Podelili so tudi dve veliki nagradi, 20 zlatih in 30 srebrnih nagrad. Veliki nagradi sta prejeli kampanja Hofer cena, ki jo je za podjetje Hofer ustvarila agencija Publicis Groupe/Saatchi&Saatchi, in kampanja Burekuna, ki je delo Agencije 101 za Burek Olimpija.

Gre za kampanjo, ki je izkoristila ukinitev hrvaških kun jo združila s humanitarno noto. Vse odjemalce burekov so pozvali, da lahko kune, ki se skrivajo v žepu kopalk ali pod avtosedežem, do 15. aprila zamenjajo za burek v Bureku Olimpija. Za en burek je bilo treba odšteti 23 kun. Vsa zbrana sredstva so namenili družinam v stiski, ki si težko privoščijo počitnice na morju.

Burek je s svojo kampanjo Glavni proti jutru na Sofu slavil že lani.