Kaj med vrhom severnoatlantskega zavezništva v Ankari počno prve dame?

Ob robu 36. vrha voditeljev držav in vlad članic Nata, ki se začenja v Ankari, bo turška prva dama Emine Erdogan gostila soproge več kot dvajsetih voditeljev držav in vlad, poroča anatolska tiskovna agencija. Med gostjami bo tudi soproga predsednika slovenske vlade, Urška Bačovnik Janša. Osrednji del spremljevalnega programa bo okrogla miza z naslovom Otroci, tehnologija in varnost: zaščita prihodnjih generacij, namenjena krepitvi mednarodnega sodelovanja pri zaščiti otrok pred tveganji digitalnega okolja.

Srečanje bo potekalo v predsedniški palači Çankaya, kjer bo Emine Erdogan osebno sprejela udeleženke, nato pa bo sledila razprava o izzivih, ki jih prinaša vse bolj digitalizirano okolje za otroke in mladostnike. Namen dogodka je povečati ozaveščenost o spletnih tveganjih, spodbuditi izmenjavo dobrih praks med zavezniškimi državami ter okrepiti sodelovanje med vladami, mednarodnimi organizacijami in drugimi deležniki.

Razprava bo obravnavala številna aktualna vprašanja, med drugim digitalno varnost in nova tveganja, razvoj učinkovitih zaščitnih mehanizmov, prilagojenih otrokovi starosti, večdeležniško sodelovanje, digitalno pismenost ter etične in vrednotne vidike oblikovanja digitalnih politik.

Poseben poudarek bo namenjen oblikovanju uravnoteženih rešitev, ki bodo otrokom omogočale varno uporabo digitalnih tehnologij, hkrati pa podpirale njihov razvoj in uresničevanje pravic. Udeleženke bodo predstavile tudi primere uspešnih nacionalnih praks ter razpravljale o možnostih tesnejšega mednarodnega sodelovanja pri zaščiti otrok v digitalnem prostoru.

Med gostjami bo tudi soproga predsednika slovenske vlade, Urška Bačovnik Janša. FOTO: Murat Kula/AFP

Po zaključku okrogle mize bo Emine Erdogan gostje povabila na kosilo, posvečeno bogati turški kulinarični dediščini. Na jedilniku bodo tradicionalne turške jedi, sprejem pa bo potekal v dvorani, okrašeni z znamenitimi izniškimi keramičnimi ploščicami in keramiko iz 15. in 16. stoletja. Mize bodo krasili prti z motivi tradicionalnega turškega vezenja, s čimer želijo organizatorji predstaviti bogastvo turške rokodelske in kulturne dediščine ter dolgo tradicijo gostoljubnosti.

Po skupinskem fotografiranju bo sledil ogled zbirke tradicionalnih turških tekstilij, tkanin, vezenin in drugih rokodelskih izdelkov, ki odražajo kulturno dediščino Anatolije, Mezopotamije, Osmanskega cesarstva in zgodovinskih turških držav. Program je zasnovan kot predstavitev turške umetnostne in obrtne tradicije ter kulturne raznolikosti regije.

Panel o ženskem voditeljstvu in mednarodni varnosti

V okviru spremljevalnih dogodkov vrha Nata je v torek potekal tudi panel z naslovom Manjkajoči del miru: ženske kot nosilke odpornosti (The Missing Piece for Peace: Women Leading Resilience), ki je osvetlil pomen ženskega voditeljstva pri krepitvi družbene odpornosti in oblikovanju mednarodnih varnostnih politik.

Dogodek je organizirala predsednica ženskega odbora turške Stranke za pravičnost in razvoj (AK Party) ter poslanka Tugba Isik Ercan kot del uradnega spremljevalnega programa »Allies in Ankara« v okviru Natovega javnega foruma (NATO Public Forum). Forum, ki ga organizira Direktorat za komuniciranje Republike Turčije v sodelovanju z Münchensko varnostno konferenco (MSC) in Fundacijo za politične, gospodarske in družbene raziskave (SETA), združuje oblikovalce politik, akademike, predstavnike civilne družbe in varnostne strokovnjake.

Razprava je obravnavala vse pomembnejšo vlogo žensk pri oblikovanju mednarodne varnostne politike, preprečevanju konfliktov, gradnji miru, kriznem upravljanju, humanitarni diplomaciji ter soočanju z novimi varnostnimi izzivi, kot sta umetna inteligenca in hibridne grožnje.

Organizatorji poudarjajo, da panel podpira Natovo agendo »Ženske, mir in varnost« (Women, Peace and Security – WPS), ki izpostavlja, da ženske niso zgolj žrtve oboroženih konfliktov, temveč imajo ključno vlogo pri njihovem preprečevanju, sprejemanju odločitev in krepitvi varnostnih institucij. Dogodek naj bi obenem poudaril podporo Turčije tej agendi ter spodbudil večjo zastopanost žensk v nacionalnih in mednarodnih procesih odločanja na področju varnosti.