    Bogati še bogatejši: v naslednjih petih letih že 4000 milijarderjev

    Trenutno je na svetu 3110 milijarderjev, njihovo bogastvo raste vse hitreje. Največ jih ima Severna Amerika, kmalu naj bi jo prehitela azijsko-pacifiška regija.
    Superjahta Kismet, vredna 360 milijonov dolarjev (nekaj čez 307 milijonov evrov), v lasti pakistansko-ameriškega poslovneža Shahida Khana je bila lani prizorišče poroke med milijarderjem Jeffom Bezosom in njegovo izbranko Lauren Sanchez. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Superjahta Kismet, vredna 360 milijonov dolarjev (nekaj čez 307 milijonov evrov), v lasti pakistansko-ameriškega poslovneža Shahida Khana je bila lani prizorišče poroke med milijarderjem Jeffom Bezosom in njegovo izbranko Lauren Sanchez. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
    Staš Ivanc
    23. 4. 2026 | 09:09
    23. 4. 2026 | 09:31
    Številke kažejo, da bi lahko število milijarderjev po svetu do leta 2031 doseglo skoraj 4000, saj superbogati kopičijo bogastvo z vse večjo hitrostjo, piše britanski Guardian. Po analizi nepremičninske agencije Knight Frank je trenutno na svetu 3110 milijarderjev, to število pa naj bi se v prihodnjih petih letih povečalo za 25 odstotkov, tako da naj bi skupno število doseglo 3915.

    Tudi razred multimilijonarjev se hitro širi, saj se je število ljudi po svetu, ki imajo vsaj 30 milijonov dolarjev (25,6 milijona evrov), ​​povečalo s 162.191 leta 2021 na 713.626, ugotavlja agencija Knight Frank.

    Ustanovitelj in šef družb Tesla, Neuralink, SpaceX, The Boring Company in SolarCity Elon Musk je najbogatejši zemljan, in to z velikansko prednostjo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Ustanovitelj in šef družb Tesla, Neuralink, SpaceX, The Boring Company in SolarCity Elon Musk je najbogatejši zemljan, in to z velikansko prednostjo. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Vodja raziskav pri nepremičninski agenciji Liam Bailey je dejal, da so premoženje milijarderjev in milijonarjev povečali dobički iz sveta tehnologije, zlasti umetne inteligence. »Rast velikosti podjetij še nikoli ni bila večja. To je prispevalo k hitremu ustvarjanju velikega bogastva, ki sta ga še dodatno pospešili tehnologija in umetna inteligenca.«

    Raziskava je pokazala, da se je število milijarderjev najhitreje povečalo v z nafto bogati Savdski Arabiji, kjer se je od leta 2026, ko jih je bilo 26, več kot podvojilo; do leta 2031 pričakujejo že 65 milijarderjev, piše Guardian. Prav tako naj bi se število milijarderjev na Poljskem v istem obdobju več kot podvojilo s 13 na 29, na Švedskem pa naj bi zraslo za 81 odstotkov, in sicer z 32 na 58.

    Največji lastnik nepremičnin na svetu? Odgovor vas bo presenetil

    Z bogastvom rastejo tudi razlike

    To se dogaja v časih, ko se razlika med najbogatejšimi in najrevnejšimi na svetu še naprej povečuje. Lani je poročilo o svetovni neenakosti pokazalo, da manj kot 60.000 ljudi – 0,001 odstotka svetovnega prebivalstva – nadzoruje trikrat več bogastva kot spodnja polovica celotnega človeštva. Vse več je pozivov svetovnim voditeljem, naj zvišajo davke za superbogate, saj je tudi vedno več strahov, da si najbogatejši v družbi kupujejo tudi politični vpliv, piše Guardian.

    Britanska dobrodelna organizacija Oxfam je ugotovila, da je lani nastalo rekordno število milijarderjev, s čimer je skupna številka prvič presegla 3000. Njihovo skupno premoženje je bilo ocenjeno na 18,3 bilijona oziroma 18.300 milijard dolarjev (15.600 milijard evrov).

    Soustanovitelj Googla Larry Page je na drugem mestu Forbesove lestvice milijarderjev. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters
    Soustanovitelj Googla Larry Page je na drugem mestu Forbesove lestvice milijarderjev. FOTO: Elijah Nouvelage/Reuters

    Izvršni direktor Tesle Elon Musk je po Forbesovi lestvici najbogatejši človek na svetu z neto vrednostjo 785,5 milijarde dolarjev (671 milijard evrov). Na drugem mestu je z 272,5 milijarde dolarjev (233 milijard evrov) eden od ustanoviteljev Googla Larry Page, na tretjem pa ustanovitelj Amazona Jeff Bezos z 259 milijardami dolarjev (221 milijard evrov).

    Šef Amazona Jeff Bezos je tretji najbogatejši zemljan. FOTO: Jason Redmond/Reuters
    Šef Amazona Jeff Bezos je tretji najbogatejši zemljan. FOTO: Jason Redmond/Reuters

    Na vrhu britanske lestvice najbogatejših, ki jo od leta 1989 pripravlja časnik Sunday Times, je trenutno indijsko-britanska družina Hinduja z neto vrednostjo 35 milijard funtov (40 milijard evrov); ukvarjajo se z naftnimi posli, bančništvom in nepremičninami.

    Po podatkih Sunday Timesa je bilo leta 2025 v Združenem kraljestvu 156 milijarderjev, kar je največji padec v 37 letih, odkar pripravljajo seznam najbogatejših; leto prej so še našteli 165 milijarderjev.

    Vedno več je poročil, da superbogati bežijo z Otoka; številni svetovalci za premoženje ta trend pripisujejo odpravi režima nerezidenčnega bivanja v Združenem kraljestvu, piše Guardian. Kakor pravi Liam Bailey iz agencije Knight Frank, politična nestanovitnost, davčne reforme in strožji zakoni superbogate potiskajo v manjšo skupino mest, ki ponujajo »priložnosti in predvidljivost«.

    Glava najbogatejše družine na Otoku Gopichand Hinduja je umrl novembra lani v starosti 85 let. FOTO: TheAsianAwards/Wikimedia Commons, CC BY 3.0
    Glava najbogatejše družine na Otoku Gopichand Hinduja je umrl novembra lani v starosti 85 let. FOTO: TheAsianAwards/Wikimedia Commons, CC BY 3.0

    Vodja oddelka za poslovne nepremičnine pri Knight Franku Rory Penn dodaja, da bogastvo raste kljub bolj zapletenemu svetovnemu gospodarskemu okolju. »Ultrabogati postajajo opazno bolj mobilni, vendar se je seznam trgov, kjer se resnično počutijo udobno pri vlaganju ali ustvarjanju svojih družin, zožil,« pojasnjuje Penn.

    V Severni Ameriki živi nekaj manj kot tretjina svetovnega milijarderskega prebivalstva, ugotavlja družba Knight Frank, vendar njene napovedi kažejo, da jo bo do leta 2031 prehitela azijsko-pacifiška regija. Do takrat naj bi milijarderji iz tega dela sveta predstavljali kar 37,5 odstotka vseh milijarderjev v primerjavi s 27,8 odstotka iz Severne Amerike.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Odpoklic živila v Mercatorju, opozorilo za alergike

    Kroglice s suhimi slivami srbskega proizvajalca Agranela na oznaki nimajo opozorila, da proizvod vsebuje mlečne beljakovine.
    23. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    V vesolju je zrasel za štiri centimetre

    Madžarski astronavt Tibor Kapu: Tovrstne odprave so navdih, ki ga potrebujemo.
    Saša Senica 23. 4. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Huda železniška nesreča na Danskem, vsaj deset poškodovanih

    Vlaka sta po navedbah danske javne radiotelevizije DR čelno trčila pri precej visoki hitrosti.
    23. 4. 2026 | 09:20
    Preberite več
