Bogati še bogatejši: v naslednjih petih letih že 4000 milijarderjev

Številke kažejo, da bi lahko število milijarderjev po svetu do leta 2031 doseglo skoraj 4000, saj superbogati kopičijo bogastvo z vse večjo hitrostjo, piše britanski Guardian. Po analizi nepremičninske agencije Knight Frank je trenutno na svetu 3110 milijarderjev, to število pa naj bi se v prihodnjih petih letih povečalo za 25 odstotkov, tako da naj bi skupno število doseglo 3915.

Tudi razred multimilijonarjev se hitro širi, saj se je število ljudi po svetu, ki imajo vsaj 30 milijonov dolarjev (25,6 milijona evrov), ​​povečalo s 162.191 leta 2021 na 713.626, ugotavlja agencija Knight Frank.

Ustanovitelj in šef družb Tesla, Neuralink, SpaceX, The Boring Company in SolarCity Elon Musk je najbogatejši zemljan, in to z velikansko prednostjo.

Vodja raziskav pri nepremičninski agenciji Liam Bailey je dejal, da so premoženje milijarderjev in milijonarjev povečali dobički iz sveta tehnologije, zlasti umetne inteligence. »Rast velikosti podjetij še nikoli ni bila večja. To je prispevalo k hitremu ustvarjanju velikega bogastva, ki sta ga še dodatno pospešili tehnologija in umetna inteligenca.«

Raziskava je pokazala, da se je število milijarderjev najhitreje povečalo v z nafto bogati Savdski Arabiji, kjer se je od leta 2026, ko jih je bilo 26, več kot podvojilo; do leta 2031 pričakujejo že 65 milijarderjev, piše Guardian. Prav tako naj bi se število milijarderjev na Poljskem v istem obdobju več kot podvojilo s 13 na 29, na Švedskem pa naj bi zraslo za 81 odstotkov, in sicer z 32 na 58.

Z bogastvom rastejo tudi razlike

To se dogaja v časih, ko se razlika med najbogatejšimi in najrevnejšimi na svetu še naprej povečuje. Lani je poročilo o svetovni neenakosti pokazalo, da manj kot 60.000 ljudi – 0,001 odstotka svetovnega prebivalstva – nadzoruje trikrat več bogastva kot spodnja polovica celotnega človeštva. Vse več je pozivov svetovnim voditeljem, naj zvišajo davke za superbogate, saj je tudi vedno več strahov, da si najbogatejši v družbi kupujejo tudi politični vpliv, piše Guardian.

Britanska dobrodelna organizacija Oxfam je ugotovila, da je lani nastalo rekordno število milijarderjev, s čimer je skupna številka prvič presegla 3000. Njihovo skupno premoženje je bilo ocenjeno na 18,3 bilijona oziroma 18.300 milijard dolarjev (15.600 milijard evrov).

Soustanovitelj Googla Larry Page je na drugem mestu Forbesove lestvice milijarderjev.

Izvršni direktor Tesle Elon Musk je po Forbesovi lestvici najbogatejši človek na svetu z neto vrednostjo 785,5 milijarde dolarjev (671 milijard evrov). Na drugem mestu je z 272,5 milijarde dolarjev (233 milijard evrov) eden od ustanoviteljev Googla Larry Page, na tretjem pa ustanovitelj Amazona Jeff Bezos z 259 milijardami dolarjev (221 milijard evrov).

Šef Amazona Jeff Bezos je tretji najbogatejši zemljan.

Na vrhu britanske lestvice najbogatejših, ki jo od leta 1989 pripravlja časnik Sunday Times, je trenutno indijsko-britanska družina Hinduja z neto vrednostjo 35 milijard funtov (40 milijard evrov); ukvarjajo se z naftnimi posli, bančništvom in nepremičninami.

Po podatkih Sunday Timesa je bilo leta 2025 v Združenem kraljestvu 156 milijarderjev, kar je največji padec v 37 letih, odkar pripravljajo seznam najbogatejših; leto prej so še našteli 165 milijarderjev.

Vedno več je poročil, da superbogati bežijo z Otoka; številni svetovalci za premoženje ta trend pripisujejo odpravi režima nerezidenčnega bivanja v Združenem kraljestvu, piše Guardian. Kakor pravi Liam Bailey iz agencije Knight Frank, politična nestanovitnost, davčne reforme in strožji zakoni superbogate potiskajo v manjšo skupino mest, ki ponujajo »priložnosti in predvidljivost«.

Glava najbogatejše družine na Otoku Gopichand Hinduja je umrl novembra lani v starosti 85 let.

Vodja oddelka za poslovne nepremičnine pri Knight Franku Rory Penn dodaja, da bogastvo raste kljub bolj zapletenemu svetovnemu gospodarskemu okolju. »Ultrabogati postajajo opazno bolj mobilni, vendar se je seznam trgov, kjer se resnično počutijo udobno pri vlaganju ali ustvarjanju svojih družin, zožil,« pojasnjuje Penn.

V Severni Ameriki živi nekaj manj kot tretjina svetovnega milijarderskega prebivalstva, ugotavlja družba Knight Frank, vendar njene napovedi kažejo, da jo bo do leta 2031 prehitela azijsko-pacifiška regija. Do takrat naj bi milijarderji iz tega dela sveta predstavljali kar 37,5 odstotka vseh milijarderjev v primerjavi s 27,8 odstotka iz Severne Amerike.