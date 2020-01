Na svidenje do naslednjega novega leta

Ta konec tedna si bomo priznali, da najverjetneje ne bomo uresničili zaobljub iz zadnjih trenutkov minulega leta. Raziskovalci, ki vsako leto na spletu pregledujejo dokumentirane dejavnosti, so nam letos dali teden več zaupanja vase kot lani, slej ko prej pa vendarle nastopi dan priznanja naših šibkosti. Po eni od raziskav bo to jutri.



Kdo ve, koliko ur v telovadnih klubih in premišljenih nakupov zdrave hrane bo šlo v nič? Po Ipsosu se je več kot polovica vprašanih Američanov zaklela, da bodo bolje poskrbeli za finance, jedli bolj zdravo, bili aktivnejši,­ izgubili odvečne kilograme, poskrbeli za mentalno zdravje, izboljšali socialne stike, se naučili česa novega. Yougov poleg omenjenih sklepov poudarja željo po izboljšanju odnosov s partnerjem in družinskimi člani, duhovni rasti ter potovanjih.



A najbrž so tudi Američani ob navajanju teh načrtov vedeli, kaj jih čaka, saj jih je le 7 odstotkov izjavilo, da so v celoti izpolnili lanske sklepe. Bi morali biti zato žalostni? Odgovor je nikalen vsaj za najbolj smešne novoletne želje, ki jih je spletna zavarovalnica TermLife2Go analizirala kar po zveznih državah. Analiza guglanja v trinajstih ameriških zveznih državah je pokazala, da so se v Kansasu in Oregonu hoteli znebiti predvsem podbradka, v Južni Dakoti maščobnih blazinic na trebuhu in rokah, v Misisipiju so se spraševali o prerazporejanju telesne maščobe. Čeprav vsi vemo, da je to mogoče le s športom in vztrajnostjo.



Novoletne želje pa vendarle niso brez koristi. Načrtovanje, da bo v novem letu vse boljše, nam dvigne duha, že ob zaobljubah pa globoko v sebi vemo, da enkratno zaklinjanje ne bo pomagalo, pa tudi, da je vsak dan priložnost za nove odločitve. Te bodo morda manj radikalne, a tudi prijetnejše. Lahko se veselimo že tega, da bomo danes ob jutranji kavi prebrali naš priljubljeni časopis.