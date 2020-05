Na Times Squaru tiktaka Trumpova ura smrti

Newyorški Times Square je bogatejši za ostro kritiko politikev obliki svetlobnega panoja. Nagovarja z oznako Trumpove ure smrti, prikazuje pa domnevno število smrti ameriških državljanov, ki bi se jim lahko ob pravočasni uveljavitvi ustreznih ukrepov v pandemiji koronavirusa izognili.Avtor ure je režiser, newyorški filmski ustvarjalec in avtor političnih dokumentarcev, ki je dvakrat osvojil nagrade na filmskem festivalu v Sundanceu (Why We Fight leta 2005 in The House I Live In 2012), segel pa je že tudi po televizijski nagradi emmy (Reagan, 2011).Pri Trumpovi uri smrti je izšel iz trditve, da bi se lahko v ZDA kar 60 odstotkom smrtnih primerov zaradi covida-19 izognili, če bi obvezno socialno distanco in zaprtje šol uveljavili le teden dni prej, tj. 9. marca in ne 16., ko se je to dejansko zgodilo. Trditev se naslanja tudi na prepričanje epidemiologa, najprepoznavnejšega strokovnega obraza ameriškega soočanja s pandemijo, ki je opozoril, da bi hitrejše ukrepanje lahko rešilo življenja.Števec na Trumpovi uri smrti je do včeraj zabeležil več kot 48.000 smrtnih žrtev – od skupno več kot 80.000 v ZDA, kar je najvišje število žrtev v katerikoli državi na svetu.»Tako kot so na zidovih spomenikov izpisana imena padlih vojakov, ki spominjajo na ceno vojne, ima vitalno javno funkcijo tudi navajanje števila življenj, izgubljenih zaradi prepoznega predsednikovega odločanja glede koronavirusa,« je zapisal Jarecki.