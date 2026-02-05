Nacionalni dan branja v čast Manci Košir

Danes so na terenski seji sprejel sklep o razglasitvi 5. marca za Nacionalni dan branja, je vlada Republike Slovenije zapisala na družbenem omrežju X. Ta datum ni izbran naključno, saj se je ta dan rodila Manca Košir, znana novinarka, ambasadorka znanja in publicistka. Svoje življenje je v veliki meri posvetila širjenju branja in literature. Je avtorica številnih knjig, za sabo pa je pustila bogato zapuščino, ki opominja, da je branje prostor izmenjave mnenj, osebnega napredovanja in ustvarjanja skupnosti.

Pri pripravi sklepa je ministrstvo za kulturo prisluhnilo pobudnikom, med njimi Bralnemu društvu Slovenije in skrbnikom zapuščine dr. Mance Košir, ter številnim deležnikom, ki že vrsto let spodbujajo branje po vsej Sloveniji.

»Nacionalni dan branja je odgovor na skrb vzbujajoče podatke o upadu bralnih navad med otroki in odraslimi. Z njim želimo okrepiti bralno pismenost, povezati kulturo, izobraževanje in prosti čas. Branje nam odstira prostor v nove svetove, nas zabava, daje vpogled v drugačne poglede, utrjuje kritično razumevanje in jezikovne zmožnosti. S tem nam krepi duševno zdravje, razumevanje sveta in nas samih. Zato je branje ključno za razvoj posameznika in demokratične družbe,« je pri tem dodala ministrica za kulturo Asta Vrečko.