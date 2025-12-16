Načrt Meloni za prodajo prejetih daril padel v vodo, izbrana dražbena hiša pod lupo kriminalistov

Italijanska zakonodaja predsedniku vlade prepoveduje, da bi obdržal darila tujih voditeljev, katerih vrednost presega 300 evrov. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Načrt italijanske predsednice vlade Giorgie Meloni , da bi darila, ki jih je prejela od tujih državnikov, prodala na dražbi, je propadel. Razlog je kazenska preiskava, v katero je vpletena dražbena hiša Bertolami Fine Art, izbrana za izvedbo prodaje.

Po poročanju portala Politico je dražbena hiša predmet preiskave zaradi domnevne nezakonite trgovine z arheološkimi artefakti. Italijansko tožilstvo sumi, da je mreža tihotapcev ukradene arheološke predmete prek dražbenih hiš »oprala« in jih nato ponovno vključila na umetniški trg. V Bertolamiju očitke zavračajo, po poročanju medijev so ustanovitelja podjetja začasno odstranili s položaja.

Iz urada predsednice vlade so sporočili, da ob izbiri dražbene hiše niso vedeli za preiskavo, saj je bila zadeva predmet sodne tajnosti. Po razkritjih v časniku Il Fatto Quotidiano so na vladi nemudoma prekinili sodelovanje.

Italijanska zakonodaja predsedniku vlade prepoveduje, da bi obdržal darila tujih voditeljev, katerih vrednost presega 300 evrov. Zato vladni uradniki takšna darila praviloma hranijo v Chigijevi palači. Med zanimivejšimi darili sta akcijska figurica, ki jo je premierki podaril argentinski predsednik Javier Milei, in dragocena ogrlica, darilo uzbekistanskega predsednika Šavkata Mirzijojeva. Na dražbi naj bi bila tudi keramična skleda nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna ter tablica ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, navaja Guardian.