Načrtovanje interierja: Kako bo pandemija spremenila naše bivalne potrebe

Z vplivom pandemije na področje interierjev in opremo domov se soočajo tudi slovenski arhitekti.»Epidemija je prinesla za oblikovalce prostorov nove izzive. Pojavila se je še večja potreba po vsestranskosti in reverzibilnosti prostorov: kar je danes pisarna, naj bo jutri otroška ali povečana dnevna soba, pa potem znova pisarna. Tako kot se situacija hitro spreminja, ji mora prostor (oprema) slediti, z epidemijo je postal ta pritisk še močnejši,« pravi arhitektkaiz biroja GASER Arhitektura in dodaja, da pri projektiranju zdaj iščejo rešitve za več situacij, ne zadovoljujejo samo trenutnih potreb in želja, ampak pripravijo tudi projekcijo mogočega.Ali to pomeni, da se bomo vrnili v preteklost, v čas manjših, ločenih prostorov?