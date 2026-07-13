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    Obleke, ki zmedejo nadzorne kamere, in onemogočajo sledenje

    Najbolje prodajani izdelek zagonskega podjetja je etui za pametni telefon, ki napravo povsem odklopi od omrežja.
    Nicole Scheller: »Pri nadzornih sistemih gre za zajemanje identitet, pri modi pa za izražanje identitete navzven. Zato se mi zdi zanimivo raziskovati to napetost ter modo uporabljati za zaščito identitete in hkrati ozaveščanje o tej temi, saj je tako zelo opazna.« FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
    Galerija
    Nicole Scheller: »Pri nadzornih sistemih gre za zajemanje identitet, pri modi pa za izražanje identitete navzven. Zato se mi zdi zanimivo raziskovati to napetost ter modo uporabljati za zaščito identitete in hkrati ozaveščanje o tej temi, saj je tako zelo opazna.« FOTO: Ronald Gorsic/Cropix
    R. I.
    13. 7. 2026 | 09:09
    13. 7. 2026 | 09:10
    4:43
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    Pametne kamere, nadzor in sledenje našim podatkom je že nekaj časa stalnica našega vsakdana, ki se zdi, smo se je navadili, sprejeli, a ne vsi. Uporaba mode kot sredstva proti sledenju in nadzoru z umetno inteligenco je osrednja zamisel leipziškega zagonskega podjetja Urban Privacy. Njihov cilj je otežiti nadzor – medtem ko se tudi policija vse bolj zanaša na pametne kamere, poroča Euronews.

    Nicole Scheller in Daniel Preuß že več let razvijata izdelke, kot so jakne proti sledenju. Te uporabnikov ne naredijo nevidnih, otežijo pa njihovo spremljanje. Na jaknah je vzorec, podoben obrazu, ki zmede kamere z umetno inteligenco. Asimetričen, ohlapen kroj programski opremi dodatno otežuje določanje spola posnete osebe.

    Najbolje prodajani izdelek zagonskega podjetja je etui za pametni telefon, ki napravo povsem odklopi od omrežja. Blokirano je tudi sledenje prek sistema GPS, zato telefona ni več mogoče locirati. Izdelki vsekakor pritegnejo pozornost, med njimi tudi šal s kodo QR. Ko ga nekdo poskuša fotografirati, se na njegovem zaslonu prikaže povezava no-photos-pls.com.

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    Digitalni podatki so nova surovina

    »Glavna težava je preprosto v tem, da ne vemo, kje podatki končajo,« pojasnjuje oblikovalka Nicole Scheller. Digitalni podatki so po njenih besedah nova surovina. Kot primer navaja Meto, matično družbo Instagrama, ki med drugim prodaja očala s kamerami.

    Zamisel za Urban Privacy se ji je porodila med študijem modnega oblikovanja. Takrat je sodelovala pri projektih za preprečevanje nadzora.

    FOTO: Leon Vidic
    FOTO: Leon Vidic

    »Pri nadzornih sistemih gre za zajemanje identitet, pri modi pa za izražanje identitete navzven. Zato se mi zdi zanimivo raziskovati to napetost ter modo uporabljati za zaščito identitete in hkrati ozaveščanje o tej temi, saj je tako zelo opazna.«

    »Zdi se nam, da zanimanje za to temo in ozaveščenost o njej naraščata. Z njo se ukvarja vse več ljudi, vidnejša je tudi na številnih platformah, kar je odlično. Opažamo pa tudi, da se ljudje nanjo vse bolj odzivajo,« pravi Daniel Preuß.

    Potreba po takšnih izdelkih bi se lahko v prihodnjih letih še povečala zaradi vse večjega vpliva tehnologije na vsakdanje življenje.

    Dobrindt poziva k uvedbi pametnih kamer na železniških postajah

    Kamere so v javnem prostoru vse bolj razširjene. Nemški zvezni minister za notranje zadeve Alexander Dobrindt je marca napovedal načrt za opremljanje železniških postaj s pametnimi kamerami. Nevladna organizacija AlgorithmWatch pa je načrt kritizirala:

    »AlgorithmWatch je že večkrat opozoril, da bi načrtovani nadzorni ukrepi ustvarili pogoje za vsesplošno sledenje vsem ljudem v javnem prostoru in pomenili konec anonimnosti. Stalna grožnja nadzora ljudi odvrača od političnega udejstvovanja ali nekaterih dejavnosti, denimo iskanja svetovanja o prekinitvi nosečnosti.«

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    Nemški policijski sindikat GdP po drugi strani podpira uporabo videonadzora z umetno inteligenco na postajah. Za Euronews je pojasnil, da bi te služile kot koristna podpora policijskemu delu. »Glede na vse večje število posredovanj, omejene kadrovske zmogljivosti in velike količine podatkov lahko takšni sistemi pripomorejo k hitrejšemu zaznavanju nepravilnosti, natančnejši podpori policistom in hitrejši analizi videoposnetkov.«

    Pametne kamere že uporabljajo v več mestih, večinoma brez biometrične obdelave. Posnete osebe so namesto tega prikazane kot preproste črte. Izjema v Nemčiji je nemška zvezna dežela Hessen.

    Tam policija preizkuša biometrično prepoznavanje obrazov v realnem času, med drugim v okolici glavne železniške postaje v Frankfurtu. Namen sistema je prepoznati osebe, ki bi lahko izvedle teroristične napade. Policija namerava tehnologijo uporabljati tudi za iskanje pogrešanih oseb ali žrtev ugrabitev.

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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