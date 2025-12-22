Nagovarjanje volivcev: všečni na plakatih, napadalni v digitalnem svetu

V svetu videa, družbenih omrežij in umetne inteligence so politični slogani in barve vse manj relevantni.

Stranke že intenzivno nagovarjajo volivce. Nekoč so bili barve in slogani oziroma sporočila strank bolj odmevni in relevantni že zato, ker je bil obseg komuniciranja manjši, je pojasnil medijski strokovnjak in profesor na FDV Marko Milosavljević, danes se to vsaj delno spreminja. »Sodobne predvolilne kampanje v večini držav zahodnega sveta ne temeljijo ne na sloganih ne na barvah.« Politični slogani, politične barve »To je nujen sestavni element vsake predvolilne kampanje, toda v svetu videa, družbenih omrežij in računalniških načinov komuniciranja z umetno inteligenco so slogani in barve manj relevantni,« je Milosavljević pojasnil za Delo. Tomato Košir: Grafična podoba je eden izmed glavnih filtrov podajanja identitete stranke. FOTO: Voranc Vogel Po njegovem bo ključna prepričljivost ...