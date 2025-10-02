Nagrada arhitektom in krajevni skupnosti Stara Fužina – za kravji vodnjak

Krajevna skupnost Stara Fužina in arhitekti iz ljubljanskega biroja Ofis so prejemniki ene izmed letošnjih mednarodnih nagrad Dedalo Minosse, ki priznava pomembno vlogo naročnika pri ustvarjanju uspešne in visokokakovostne arhitekture. Nagrado od leta 1997 vsaki dve leti podeljuje združenje samostojnih arhitektov in inženirjev ALA Assoarchitetti & Ingegneri skupaj z regijo Veneto in občino Vicenza, nagrajuje pa tako naročnika kot arhitekta s poudarkom na celotnem projektu in konstruktivnem procesu ter nagradi projekte, ki dokazujejo družbeno in ekonomsko trajnost, inovativnost in integracijo z okoljem.

Vodnjak v sezoni, ko ženejo krave na pašo, služi kot napajalnik. Krave se res vsakič ustavijo in pijejo iz vodnjaka. Foto Tomaž Gregorič

»Zdi se nam res lepo, ker gre za poklon skupnosti vaščanov Stare Fužine, ki so našli 500 let luknjo in jo predlagali nekako obeležiti ter bili pri tem odprti za inovativno rešitev. Vodnjak v sezoni, ko ženejo krave na pašo, služi kot napajalnik. Krave se res vsakič ustavijo in pijejo iz vodnjaka, kar je zelo lepo videti, da ta intervencija živi. Vaščani pravijo, da pri njih krave pijejo kot iz šampanjskega kozarca,« je ob prejemu povedala arhitektka Špela Videčnik iz biroja Ofis arhitekti.

Nagrada bo podeljena prihodnjo soboto v Teatro Olimpico italijanskega renesančnega arhitekta Andree Palladia, in sicer naročnikom in arhitektom hkrati.

Vodnjak je tudi osvetljen. FOTO: Tomaž Gregorič

Vodnjak Na kvancu z oblikovano osvetlitvijo

Vodnjak Na kvancu (na klancu) stoji nad 16 metrov globoko luknjo, ki so jo pred skoraj dvema desetletjema po naključju odkrili ob obnovi kanalizacije in odstranitvi droga za elektriko. Za zelo dobro ohranjeno suhozidno gradnjo, ki se je pokazala, so jamarji in arheologi ugotovili, da so ostanki več kot 500 let starega vodnjaka, ki so se ga v krajevni skupnosti Stara Fužina – Studor odločili obeležiti. Nalogo so zaupali arhitekturnemu biroju Ofis arhitektom, ki so se v Bohinju podpisali že pod več projektov.

Nad večstoletno luknjo oziroma stari vodnjak so postavili novo kovinsko skulpturo z elementom vedra in črnega krožnika, ki se zdi kot lebdeče vodno zrcalo, intervencijo arhitektov pa je dopolnil oblikovalec svetil in svetlobe Tilen Sepič z animirano svetlobo, ki potuje v globino vodnjaka. Lokalna krava Tamajhna v lasti Kuharjeve Metke je prispevala odtise svojih kopit, ki so zdaj odtisnjene ob tem sodobnem kravjem napajališču.