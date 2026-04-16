Evropska arhitekturna nagrada začasni stavbi ljubljanske Drame

Danes so v industrijskem objektu oziroma silosih za sekance Aaltosiilo, ki sta ga leta 1931 zasnovala Alvar in Aino Aalto v Ouluju, evropski prestolnici kulture 2026, razglasili letošnja nagrajenca EUmies Awards, nagrade Evropske unije in Fundacije Mies van der Rohe. Glavno nagrado za arhitekturo 2026 je prejela prenova razstavna palača oziroma kongresnega centra Charleroi (Charleroi Palais des Expositions), ki so jo zasnovali v belgijskih birojih AgwA ter Jan de Vylder Inge Vinck, nagrado za obetajočo arhitekturo prakso leta 2026 pa so prejeli začasni prostori SNG Drama ljubljanskega biroja Vidic Grohar arhitekti.

Projekta sta bila izbrana med 410 nominiranimi deli za EUmies Awards, izbrala ju je neodvisna mednarodna žirija po strogem ocenjevalnem postopku, ki je vključeval tudi obiske vseh sedmih projektov po Evropi, ki so se uvrstili v finale, da bi poglobljeno razumeli njihov kontekst, kakovost in vpliv. Kot so poudarili, so z njimi izpostavili arhitekturo, ki deluje z obstoječim, omejitve razume kot priložnosti, v središče arhitekturne prakse pa postavlja procese preobrazbe, prenove in ponovne rabe.

Kot je danes povedal evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef, ki je čestital nagrajenima projektoma in njihovim avtorjem, projekta kažeta, kako lahko arhitektura preoblikuje naše bivalno okolje v trajnostne, vključujoče in navdihujoče prostore. »S kreativnostjo in sodelovanjem se odzivata na današnje izzive, omejitve pretvarjata v priložnosti, hkrati pa soustvarjata skupno evropsko prihodnost,« je med drugim poudaril.

Glavni nagrajenci so pri prenovi kongresnega centra Charleroi preoblikovali razstavni kompleks iz 50. let v odprt, javno dostopen prostor z ohranjanjem materialov in identitete stavbe. Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, je bil projekt nagrajen za inteligentno in natančno preobrazbo, ki je med drugim prostor ponovno aktiviral in skozi omejitve vzpostavil dialog z notranjimi odlikami stavbe.

Vidic Grohar arhitekti so za SNG Dramo z nizkimi stroški in hitro izvedbo preuredili industrijsko halo v fleksibilen gledališki prostor. Žirija je izpostavila, da je projekt začasno stanje preoblikoval v močno in trajno arhitekturno izjavo ter opuščeni industrijski kompleks aktiviral kot živahno kulturno infrastrukturo. »S serijo natančnih in stroškovno učinkovitih posegov pa na novo opredeljuje razmerje med trajnostjo in ponovno rabo ter ustvarja zaporedje prilagodljivih in vključujočih prostorov, ki širijo kulturno življenje mesta.«

Tudi pri drugih projektih, ki so se prebili v finale, gre večinoma za prenove nekdanjih industrijskih objektov, torej za podoben tip arhitekture, ki s premišljenimi arhitekturnimi posegi revitalizirajo obstoječe objekte.

Kot je ob nagradi za Delo povedal soavtor začasnih prostorov Drame, arhitekt Jure Grohar, je izjemno priznanje, da so bili uvrščeni med sedem finalistov, saj gre že pri predizboru 40 projektov (od 410 nominirancev) za vrhunske arhitekturne projekte, najboljše, kar je v zadnjih dveh letih nastalo v državah EU. »Izjemno pomembno pa je tudi to, da odmev tovrstnih priznanj v presega zgolj izpostavljeno arhitekturno delo in opozarja na to, da v neki regiji obstaja relevantna sodobna arhitekturna dejavnost. S tem pozornost pridobiva celotna slovenska arhitekturna scena,« je prepričan sogovornik.

Njihov projekt je bil načrtovan in izveden v izjemno kratkem času, le desetih mesecih, ker gre za začasen objekt, je bila tudi investicija manjša, kot bi bila sicer pri gledaliških objektih. »Toda to ni predstavljalo omejitve, temveč izhodišče za arhitekturno zasnovo. Pomemben cilj je bil, da imajo arhitekturne intervencije čim manjši ekološki odtis, da je čim več materialov in elementov ponovno uporabljenih oziroma da jih mogoče ponovno uporabiti. Pri tem arhitektura ni končni objekt, temveč del cikličnega procesa. Pomembno pa je tudi, da ne gre le za ekonomijo sredstev, ampak da so tako nastali prostori, ki ustvarjajo specifičen in prepoznaven karakter sodobnega začasnega gledališča,« še dodaja.

Slovesna podelitev nagrad bo čez slab mesec, 11. in 12. maja 2026 v paviljonu Miesa van der Roheja v Barceloni v okviru EUmies Awards Days, dvodnevnega dogodka v sklopu Barcelona – svetovna prestolnica arhitekture, ki bo vključeval pogovore z avtorji nagrajenih del, razprave z arhitekti, naročniki, oblikovalci politik in člani žirije, razstavo vseh projektov, ki so sodelovali na EUmies Awards 2026 ter dogodke v okviru svetovne prestolnice arhitekture.

Zmagovalca bosta prejela 60.000 oziroma 30.000 evrov denarne nagrade.