    Evropska arhitekturna nagrada začasni stavbi ljubljanske Drame

    Začasni prostori SNG Drama oziroma ljubljanski biro Vidic Grohar arhitekti so bili v Ouluju razglašeni kot nagrajenci za obetajočo arhitekturo prakso leta 2026.
    Nagrado za obetajočo arhitekturo prakso leta 2026 so prejeli začasni prostori SNG Drama ljubljanskega biroja Vidic Grohar arhitekti. FOTO: Maxime Delvaux
    Nagrado za obetajočo arhitekturo prakso leta 2026 so prejeli začasni prostori SNG Drama ljubljanskega biroja Vidic Grohar arhitekti. FOTO: Maxime Delvaux
    Saša Bojc
    16. 4. 2026 | 18:30
    Danes so v industrijskem objektu oziroma silosih za sekance Aaltosiilo, ki sta ga leta 1931 zasnovala Alvar in Aino Aalto v Ouluju, evropski prestolnici kulture 2026, razglasili letošnja nagrajenca EUmies Awards, nagrade Evropske unije in Fundacije Mies van der Rohe. Glavno nagrado za arhitekturo 2026 je prejela prenova razstavna palača oziroma kongresnega centra Charleroi (Charleroi Palais des Expositions), ki so jo zasnovali v belgijskih birojih AgwA ter Jan de Vylder Inge Vinck, nagrado za obetajočo arhitekturo prakso leta 2026 pa so prejeli začasni prostori SNG Drama ljubljanskega biroja Vidic Grohar arhitekti

    Projekta sta bila izbrana med 410 nominiranimi deli za EUmies Awards, izbrala ju je neodvisna mednarodna žirija po strogem ocenjevalnem postopku, ki je vključeval tudi obiske vseh sedmih projektov po Evropi, ki so se uvrstili v finale, da bi poglobljeno razumeli njihov kontekst, kakovost in vpliv. Kot so poudarili, so z njimi izpostavili arhitekturo, ki deluje z obstoječim, omejitve razume kot priložnosti, v središče arhitekturne prakse pa postavlja procese preobrazbe, prenove in ponovne rabe.

    Kot je danes povedal evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef, ki je čestital nagrajenima projektoma in njihovim avtorjem, projekta kažeta, kako lahko arhitektura preoblikuje naše bivalno okolje v trajnostne, vključujoče in navdihujoče prostore. »S kreativnostjo in sodelovanjem se odzivata na današnje izzive, omejitve pretvarjata v priložnosti, hkrati pa soustvarjata skupno evropsko prihodnost,« je med drugim poudaril. 

    Glavni nagrajenci so pri prenovi kongresnega centra Charleroi preoblikovali razstavni kompleks iz 50. let v odprt, javno dostopen prostor z ohranjanjem materialov in identitete stavbe. Kot je žirija zapisala v utemeljitvi, je bil projekt nagrajen za inteligentno in natančno preobrazbo, ki je med drugim prostor ponovno aktiviral in skozi omejitve vzpostavil dialog z notranjimi odlikami stavbe.

    Vidic Grohar arhitekti so za SNG Dramo z nizkimi stroški in hitro izvedbo preuredili industrijsko halo v fleksibilen gledališki prostor. Žirija je izpostavila, da je projekt začasno stanje preoblikoval v močno in trajno arhitekturno izjavo ter opuščeni industrijski kompleks aktiviral kot živahno kulturno infrastrukturo. »S serijo natančnih in stroškovno učinkovitih posegov pa na novo opredeljuje razmerje med trajnostjo in ponovno rabo ter ustvarja zaporedje prilagodljivih in vključujočih prostorov, ki širijo kulturno življenje mesta.«

    Tudi pri drugih projektih, ki so se prebili v finale, gre večinoma za prenove nekdanjih industrijskih objektov, torej za podoben tip arhitekture, ki s premišljenimi arhitekturnimi posegi revitalizirajo obstoječe objekte.

    Slovesna podelitev nagrad bo čez slab mesec

    Kot je ob nagradi za Delo povedal soavtor začasnih prostorov Drame, arhitekt Jure Grohar, je izjemno priznanje, da so bili uvrščeni med sedem finalistov, saj gre že pri predizboru 40 projektov (od 410 nominirancev) za vrhunske arhitekturne projekte, najboljše, kar je v zadnjih dveh letih nastalo v državah EU. »Izjemno pomembno pa je tudi to, da odmev tovrstnih priznanj v presega zgolj izpostavljeno arhitekturno delo in opozarja na to, da v neki regiji obstaja relevantna sodobna arhitekturna dejavnost. S tem pozornost pridobiva celotna slovenska arhitekturna scena,« je prepričan sogovornik. 

    Njihov projekt je bil načrtovan in izveden v izjemno kratkem času, le desetih mesecih, ker gre za začasen objekt, je bila tudi investicija manjša, kot bi bila sicer pri gledaliških objektih. »Toda to ni predstavljalo omejitve, temveč izhodišče za arhitekturno zasnovo. Pomemben cilj je bil, da imajo arhitekturne intervencije čim manjši ekološki odtis, da je čim več materialov in elementov ponovno uporabljenih oziroma da jih mogoče ponovno uporabiti. Pri tem arhitektura ni končni objekt, temveč del cikličnega procesa. Pomembno pa je tudi, da ne gre le za ekonomijo sredstev, ampak da so tako nastali prostori, ki ustvarjajo specifičen in prepoznaven karakter sodobnega začasnega gledališča,« še dodaja. 

    Slovesna podelitev nagrad bo čez slab mesec, 11. in 12. maja 2026  v paviljonu Miesa van der Roheja v Barceloni v okviru EUmies Awards Days, dvodnevnega dogodka v sklopu Barcelona – svetovna prestolnica arhitekture, ki bo vključeval pogovore z avtorji nagrajenih del, razprave z arhitekti, naročniki, oblikovalci politik in člani žirije, razstavo vseh projektov, ki so sodelovali na EUmies Awards 2026 ter dogodke v okviru svetovne prestolnice arhitekture.

    Zmagovalca bosta prejela 60.000 oziroma 30.000 evrov denarne nagrade.

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SNG Drama Ljubljana

    SNG Drama Ljubljana: Še nocoj na starem odru – in potem nikoli več

    S predstavo Cyrano de Bergerac se kolektiv gledališča poslavlja od dotrajane matične hiše in se seli na začasno lokacijo.
    8. 6. 2024 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vstopili smo v začasno Dramo na Litostrojski 56

    Vodstvo SNG Drama, predstavniki ministrstva za kulturo ter arhitekti Vidic Grohar so pokazali prostore, v katerih se bo v začetku oktobra začela nova sezona.
    Saša Bojc 13. 8. 2024 | 14:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Prenova Drame: povrniti dostojanstvo staremu gledališču

    Projekti morajo biti zasnovani tako, da niso pod časovnim pritiskom, pravijo v biroju Bevk Perović, medtem ko teče zadnja sezona v starem objektu.
    Saša Bojc 23. 9. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Gradbeno dovoljenje

    Sosedje ustavili obnovo ljubljanske Drame

    Težko pričakovana in nujno potrebna prenova je naletela na blokado Nemške hiše. Njihov predstavnik: Nočemo prevzeti tveganj v primeru poškodb na naši lastnini.
    Saša Bojc, Manja Pušnik, Tanja Jaklič, Andrej Predin 11. 1. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    SNG

    Ljubljansko Dramo že prerašča mah, kaj se dogaja s prenovo?

    Bo ministrstvo ukrepalo s trdo roko in odpravilo blokado stanovalcev Nemške hiše ter kdo bo Dramo vodil po 1. decembru?
    Saša Bojc, Manja Pušnik 19. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ambienti

    Štiri arhitekturne zgodbe, ki smo jih občudovali v tem letu

    Prenova ljubljanskega gradu, gledališče v industrijski hali, hiša v kultni soseski, novo življenje podstrešnega stanovanja.
    Saša Bojc 28. 12. 2024 | 13:18
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Koalicijska pogajanja

    Stranki SDS osem, NSi pet in Demokratom tri ministrstva

    Janez Janša v ozadju snuje manjšinsko desno vlado ob podpori Stevanovićeve Resnice iz opozicije. Koalicijsko pogodbo usklajujeta SDS in NSi.
    Uroš Esih 16. 4. 2026 | 14:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast

    Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

    Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
    Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Madžarska

    Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

    On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
    14. 4. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nova generacija

    24 poslancev nove generacije: konec pravil in stare politike?

    Verčič: Ironija, memi in kratki formati niso zgolj slog, temveč način mišljenja. Lukšić: Tako se po novem dela politika.
    Pija Kapitanovič 16. 4. 2026 | 10:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek in novosti, ki oblikujejo današnje zdravljenje sprednje križne vezi

    Zdravljenje poškodb sprednje križne vezi se je v zadnjih letih pomembno spremenilo.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

    Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
    13. 4. 2026 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Lani je bilo pri nas obravnavanih več kot šest tisoč kibernetskih incidentov

    Spletne prevare so vse bolj prefinjene, njihove tehnike pa se nenehno spreminjajo. Združenje bank Slovenije (ZBS) zato nadaljuje kampanjo ozaveščanja.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Šport
    Projekt VirtuaLearn

    Ko telo miruje, moč izginja – in možgani pozabljajo

    Projekt VirtuaLearn raziskuje pomembnost gibanja za usklajeno delovanje mišic in živčnega sistema.
    Maja Južnič Sotlar 16. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Ženski boks

    Gradnja trdnih temeljev za prihodnje uspehe v boksu

    Ema Kozin in njena menedžerka Katja Fašink se spopadata z dilemo, ali še naprej tekmovati pod slovensko zastavo ali poiskati priložnost v tujini.
    Miha Šimnovec, Marjana Kristan Fazarinc 16. 4. 2026 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Intervju

    Meritve bodo jasen alarm kakovosti zraka v zaprtih prostorih

    V Sloveniji se premalo zavedamo pomena kakovosti zraka v zaprtih prostorih. S projektom Slovenija, zadihaj želijo v Lunos Slovenija spodbuditi tudi odločevalce.
    Milka Bizovičar 11. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Bruno Glaser

    Med jedrsko energijo, plinom in baterijami: strategija GEN

    Transportna študija je pokazala, da bo treba v projektu Jek 2 popraviti stranske ceste od Kopra do Krškega.
    Borut Tavčar 11. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Slovenija
    SDS v Braslovčah

    Janša molči, Mahnič in Kangler: vlada je blizu

    SDS je vodenje poslanske skupine ponovno zaupala Jelki Godec. Janša na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati.
    16. 4. 2026 | 19:38
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    SNL

    Aluminij prekinil sušo

    Po petih tekmah brez zmage so se v Kidričevem gostitelji veselil točk proti Muri.
    16. 4. 2026 | 19:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luki Dončiću se lahko vrne nasmeh

    Ameriški viri razkrivajo, da sta vodstvo lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev ugodila pritožbi našega košarkarskega zvezdnika.
    16. 4. 2026 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska komisija

    Orbánovemu komisarju se še ne maje stolček

    Po odločnem rezu v Budimpešti se je postavilo vprašanje, kaj bo z izkušenim evropskim komisarjem iz Madžarske.
    Peter Žerjavič 16. 4. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpov slavolok

    Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

    Javno mnenje v splošnem nasprotuje projektu, predvsem zaradi njegove velikosti, lokacije in vpliva na obstoječo urbano podobo.
    16. 4. 2026 | 18:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luki Dončiću se lahko vrne nasmeh

    Ameriški viri razkrivajo, da sta vodstvo lige NBA in združenje poklicnih košarkarjev ugodila pritožbi našega košarkarskega zvezdnika.
    16. 4. 2026 | 19:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Evropska komisija

    Orbánovemu komisarju se še ne maje stolček

    Po odločnem rezu v Budimpešti se je postavilo vprašanje, kaj bo z izkušenim evropskim komisarjem iz Madžarske.
    Peter Žerjavič 16. 4. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Trumpov slavolok

    Bo Trumpov slavolok za 10 milijard dolarjev kdaj stal? Zadnja ovira kongres

    Javno mnenje v splošnem nasprotuje projektu, predvsem zaradi njegove velikosti, lokacije in vpliva na obstoječo urbano podobo.
    16. 4. 2026 | 18:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avto? Zdaj je pravi čas!

    Subvencija tudi brez gotovinskega plačila, ugoden obrok namesto enkratnega stroška in možnost, da si tudi premislite – vse to je financiranje ID. Flex.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    NAMIG

    Doživite Hrvaško drugače in brez gneče

    Hrvaška je dežela, kjer zaživijo vsi tvoji čuti, kjer vsak pogled odpira nove zgodbe.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečina nad peto, ki ne mine? Pogost vzrok je vnetje Ahilove tetive

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

    Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
    Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Celjski sejem z novim konceptom

    Celjski sejem z letom 2026 uvaja pomembno novost na področju industrijskih dogodkov.
    Promo Delo 13. 4. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Pošta Slovenije: sodobne rešitve za dostavo prihodnosti

    Digitalna preobrazba temeljito spreminja logistični in poštni sektor.
    Promo Delo 15. 4. 2026 | 10:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JE VREDNO?

    Strokovnjaki opozarjajo: brez tega je prenova lahko velika napaka

    Stare stavbe skrivajo velik potencial, če jih prenavljamo načrtno in strokovno.
    15. 4. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Od Portoroža do Opatije: obmorske novogradnje, ki so jih že skoraj razgrabili

    Zaradi negotovosti na Bližnjem vzhodu in tveganj pri oddaljenih destinacijah se kupci vračajo na evropske obale, v Slovenijo, Hrvaško, Španijo in Grčijo.
    13. 4. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    STRABAG postavlja standarde trajnostne gradbene tehnologije

    STRABAG je na slovenskem trgu več kot tri desetletja. V tem času je izpeljal gradbene projekte, ki so zaznamovali podobo naših mest in širši kulturni prostor.
    Promo Delo 10. 4. 2026 | 11:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Intervju z Larsom Sudmannom

    BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

    Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
    13. 4. 2026 | 09:51
    Preberite več

