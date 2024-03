Nagrada za slovensko arhitekturno fotografinjo Ano Skobe

Na letošnjem svetovnem fotografskem natečaju Sony World Photography Awards 2024 je žirijo prepričala fotografija z naslovom Času izvzet (Falling out of time), ki jo je posnela slovenska fotografinja Ana Skobe, saj jo je nagradila z dvema nagradama: s prvim mestom v arhitekturni kategoriji, izbrana pa je bila tudi za zmagovalno v kategoriji evropskih regionalnih nagrad, in sicer v regiji, ki združuje Hrvaško, Slovenijo, Srbijo, Črno goro ter BiH.

Ana Skobe, ki je magistrirana arhitektka, se je na natečaj prijavila s fotografijo, na kateri je mogočen svetilnik v mehki večerni svetlobi. Posnela ga je decembra lani na španskem otoku Tenerife.

»Fotografija z naslovom Času izvzet prikazuje svetilnik, kako se dviga v jasno večerno nebo. Sopostavitev samotne silhuete z neskončnim obzorjem ustvari trenutek refleksije, v katerem se čas zaustavi. Hkrati fotografija opozarja na to, da je dobra arhitektura brezčasna in vedno znova aktualna,« pravi o nagrajeni fotografiji avtorica.

Ob tem dodaja, da nagrajena fotografija ni nastala naključno in tudi ne z namenom prijave na natečaj. »Nekajkrat na leto načrtujem potovanja prav s ciljem odkrivanja arhitekture, katere izkušnja in doživetje bogatita moje videnje in razmišljanje o arhitekturi. Ta natečaj je v zadnjih letih eden redkih, na katerih sem sodelovala,« še pojasnjuje.

Poleg arhitekturne fotografije jo poznamo tudi kot avtorico fotografij številnih sodobnih interierjev, ki jih snujejo slovenski arhitekti. Večkrat ste že lahko občudovali njene fotografije interierjev stanovanj in hiš, ki jih predstavljamo tudi na naši spletni strani deloindom.si in tiskani prilogi Deloindom. Za svoje delo je bila že večkrat nagrajena, sodelovala pa je tudi na številnih razstavah.

»Menim, da je izjemnega pomena, kako fotograf združi idejo, ki je materializirana v arhitekturnem objektu in njegovem odnosu do prostora s svojo lastno idejo in doživljanjem tega istega objekta. Fotograf namreč ne le dokumentira, temveč s svojim delom (re)konstruira vidni svet; skozi ustvarjanje podobe (pre)oblikuje arhitekturo, prostor, materialnost – in s tem realnost samo,« Ana Skobe odgovarja na vprašanje, kaj je pomembno pri fotografiranju arhitekture.

Svetovni fotografski natečaj Sony World Photography Awards poteka že 17. leto zapored. Letos je sodelovalo več kot 395.000 fotografij iz več kot 220 držav in ozemelj. Vsak zmagovalec v posamezni kategoriji prejme Sonyjevo digitalno fotografsko opremo in se tudi poteguje za prestižni naziv Fotografa leta odprtega tekmovanja, ki prinaša denarno nagrado v višini 5000 ameriških dolarjev.

Skupni zmagovalec odprtega natečaja bo znan 18. aprila na podelitvi nagrad v Londonu. Izbrane zmagovalne fotografije in fotografije iz ožjega izbora bodo uvrščene na razstavo natečaja World Photography Awards, ki bo na ogled v galeriji Somerset House od 19. aprila do 6. maja, pozneje pa tudi na drugih lokacijah.

