Nagradna igra: Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića

Leta 2017 je slovenska košarkarska reprezentanca na evropskem prvenstvu premagala številne favorizirane države in po napeti finalni tekmi proti Srbiji osvojila zasluženo zlato kolajno. Odlična predstava naših s kapetanom Goranom Dragićem na čelu je v športni zgodovini zapisana kot eden največjih dosežkov slovenskega ekipnega športa.

Ob prihajajočem evropskem prvenstvu v košarki smo pobrskali po arhivih in obudili spomine na nepozabne zmage, zapisane na straneh časopisa Delo, ter s potiskom na brezrokavniku s kapuco ustvarili zgodbo, ki jo boste nosili.

V navijaškem duhu smo v sodelovanju s Fundacijo Gorana Dragića in Telemachom pripravili posebno nagradno igro za vse naše bralce in bralke. Srečnemu nagrajencu ali nagrajenki bomo podarili Delov brezrokavnik s kapuco s podpisom Gorana Dragića.

Paket, ki piše zgodbo

V času prvenstva smo za nove bralce pripravili posebno ponudbo. Ob sklenitvi letne naročnine na Delo Digital prejmete neomejen dostop do vseh vsebin in unikatni brezrokavnik s kapuco. Na voljo bo od 25. avgusta.