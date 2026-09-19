Nagrajena postaja, kjer se srečujeta dve Gorici

Med letošnjimi dobitniki zlatih svinčnikov, priznanj Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za odlično izvedbo na področju arhitekture in krajinske arhitekture, je poleg Kopališča Vevče (Gužič Trplan arhitekti) in Palače Cukrarna – BAZA (Scapelab) tudi nadgradnja železniške postaje Nova Gorica biroja Sadar+Vuga. Prenovljena stara postaja in umestitev podhoda Vrtača sta oživili območje, a kot pravi arhitekt Boštjan Vuga, bi njihova poteza v prihodnje lahko postala del odprtega kampusa Univerze v Novi Gorici. Zasnova uspešno izpelje dramaturgijo prehoda: spust prek široke »vrtače«, prehod skozi podhod, povezavo s peronom ter zložen in odprt prehod na drugo stran. FOTO: Ana Skobe Dvonadstropna postaja, ki je bila del Transalpine oziroma bohinjske proge in je povezovala Trst z ...