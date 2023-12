Digitalizacija in trajnost sta besedi, okoli katerih se v zadnjem času vrti sodobni svet. Na žalost je digitalna pismenost predvsem med starejšimi generacijami še vedno slaba, zato so se v zavarovalnici Generali odločili, da bodo po svojih močeh pomagali starejšim do znanja uporabe računalnika in drugih pametnih naprav.

»Naj bo uporaba računalnika mala mal'ca,« so sporočali plakati, s katerimi je zavarovalnica vabila starejše na brezplačne večdnevne tečaje računalniškega opismenjevanja – tako začetnike kot tiste, ki si želijo poglobiti znanje. O tem in širše o trajnosti, ki jo v zavarovalnici želijo pripeljati na vse ravni poslovanja, smo se pogovarjali z direktorico marketinga in odnosov z javnostmi Svetlano Almaš.

Zakaj ste se v vaši zavarovalnici odločili za digitalno podporo starejšim?

Skozi vse projekte, ki jih na področju trajnosti izvajamo v Generaliju, se trudimo, da odgovarjamo na izzive, ki jih prepoznamo kot pereče v družbi. Tudi z digitalnim opismenjevanjem za starejše je bilo tako.

Ob tem, ko pri večini ljudi digitalizacija pospešuje in poenostavlja življenje, je skoraj polovica ljudi, starih od 65 do 74 let, brez digitalnih veščin (45 odstotkov po podatkih Sursa za leto 2021; op. p.). Zato smo se odločili, da bomo ta izziv spremenili v priložnost – torej v projekt, s katerim bomo starejšim pomagali do enostavnejšega in bolj povezanega življenja.

Kako bo projekt potekal in zakaj ste začeli ravno z občinami, kot so Lendava, Piran in Kranjska Gora, in ne recimo z Ljubljano?

Letos smo začeli v treh občinah, v Kranjski Gori, Piranu in Lendavi. Starejše smo povabili na brezplačne začetne in nadaljevalne štiridnevne tečaje. Da bi informacije o tečajih lažje prišle do njih, smo nagovorili tudi svojce. Izobraževanje sicer vodi izkušeno podjetje, specializirano prav za področje izobraževanja starejših.

In zakaj ravno v teh krajih? Ker je v večjih mestih vse lažje dostopno, tudi izobraževanja. Zato smo se odločili, da začnemo zunaj urbanih središč, na podeželju, v vaseh in manjših krajih, kjer ljudje težje pridejo do tovrstnega znanja. V prvem krogu smo izbrali slovenske občine z najvišjim deležem starejšega prebivalstva. Tudi v nadaljevanju bomo upoštevali te kriterije in poskušali priti do ljudi, ki bi jim že osnovna digitalna znanja lahko zelo pomagala in olajšala življenje.

Svetlana Almaš: Odločili smo se, da začnemo zunaj urbanih središč, na podeželju, v vaseh in manjših krajih, kjer ljudje težje pridejo do tovrstnega znanja. Foto arhiv Generalija

Kakšni so odzivi udeležencev?

Zelo nas je razveselilo, da smo že na prvih delavnicah zapolnili vsa razpisana mesta. Še toliko bolj, ker udeleženci pravijo, da jim novo znanje pomaga pri opravilih, ki so z uporabo računalnika ali mobilnega telefona zanje enostavnejša. Med njimi so navajali dostop do banke, do voznih redov, tudi naročanje pri zdravnikih in seveda stike z družino, sorodniki in znanci po e-pošti in videoklicih.

Zelo pomembno je tudi zadovoljstvo udeležencev, ki se v anketah ob koncu tečaja izkazuje za zelo visoko. Obisk tečaja bi kar 9 od 10 udeležencev priporočilo starejšim prijateljem ali družinskim članom.

Boste projekt nadaljevali tudi v novem letu?

Da, vsekakor, ker vidimo, da na ta način pomagamo ljudem do večje varnosti, vključenosti v družbo in kakovostnejšega življenja. Tečaji se bodo tudi v letu 2024 odvijali sočasno v treh občinah, spomladi in pozno jeseni, o terminih pa bomo lokalno seveda obveščali. Želimo si, da bi se lahko vključilo čim več starejših, ki imajo željo in voljo po novem znanju.

Kot zavarovalnica ste že dobro prepoznavni po družbeno odgovornih projektih, v zadnjih letih pa aktivnosti še krepite?

Seveda, družbena odgovornost je v našem podjetju že od nekdaj zelo pomembna, a to je le en del trajnosti, ki jo želimo vpeljati celostno in na vseh ravneh poslovanja. Z našim strateškim načrtom Vseživljenjski partner 24: Spodbujanje rasti smo se zavezali, da nas bodo pri vseh dejanjih vodile trajnostne odločitve. Tako so aktivnosti, ki jih omenjate, le del vsega, kar na področju trajnosti že počnemo danes.

In kako se vaša zaveza trajnosti že odraža v praksi, na katerih področjih je aktivnosti največ?

Z vsako od aktivnosti, ki jih na področju trajnosti izvajamo v Generaliju, želimo prispevati k bolj varnemu in kakovostnemu življenju, danes in v prihodnje. Projekti, usmerjeni v naše zaposlene, prispevajo k njihovemu opolnomočenju in razvoju, strankam želimo poenostaviti pot do varnosti. Zato poenostavljamo procese in izboljšujemo uporabniško izkušnjo, zares veliko projektov izvajamo na področju izobraževanja in preventive, ti so usmerjeni v bolj varno, zdravo in aktivno življenje.

Veliko pa je projektov, ki so navzven manj vidni, a delajo naše podjetje odprto in vključujoče ter bolj odporno in pripravljeno na izzive prihodnosti. Da gredo naša prizadevanja v pravo smer, dokazujejo rezultati projektov, ki jih izvajamo, celostno pa naše delo potrjuje tudi certifikat Green Star, ki smo ga nedavno prejeli za trajnostno delovanje.

Ne ustavljate se le pri posameznikih, tudi v poslovnem okolju želite krepiti trajnostno zavest in delovanje?

Drži, tudi tu delamo prve korake. Zavezali smo se, da bomo k trajnostnemu delovanju prav tako spodbujali v svojem poslovnem okolju. Tako smo prvič letos tudi v Sloveniji izvedli natečaj SME EnterPRIZE, ki podjetnike iz malih in srednje velikih podjetij spodbuja k trajnostni preobrazbi poslovanja. Udeležba in sodelovanje podjetij sta bila nad pričakovanji in ponosni smo, da je to še eden od projektov naše zavarovalnice, pri katerih smo združili moči za cilje, ki bodo imeli pozitiven vpliv na prihajajoče generacije.