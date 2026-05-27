Naj potniki zaradi ebole letos raje preskočijo Afriko?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že pred skoraj dvema tednoma zaradi izbruha ebole razglasila mednarodni alarm oziroma drugo najvišjo stopnjo pripravljenosti v skladu z mednarodnimi zdravstvenimi predpisi. Toda na uradni spletni strani slovenskega zunanjega ministrstva (MZZ) pod bolezenskimi tveganji glede varnosti potovanj v Demokratično republiko Kongo (DRK) ebola ni niti omenjena, pač pa so kolera, rumena mrzlica in ošpice.

Pri NIJZ so glede aktualnega izbruha ebole prvo sporočilo za javnost objavili pred devetimi dnevi, dan zatem, ko je WHO sprejela odločitev, da izbruh opredeli kot javnozdravstveno nevarnost mednarodnega pomena. Predvčerajšnjim so napotke osvežili z novo novico, v kateri zagotavljajo, da aktivno spremljajo epidemiološko situacijo v državi ter so v rednem stiku z domačimi in mednarodnimi strokovnimi institucijami.

