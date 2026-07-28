Najbogatejši Francoz vrača udarec: »Hvala, Le Monde«

Po tednu dni odmevnih razkritij, v katerih je francoski dnevnik Le Monde pod drobnogled postavil vpliv najbogatejšega Francoza (in enega najbogatejših zemljanov) Bernarda Arnaulta, njegove poslovne mreže in stike s skrajno desnico, je predsednik in izvršni direktor skupine LVMH na družbenem omrežju X objavil zapis z ironičnim naslovom »Hvala. Takšne obravnave nisem doživel vse od prevzema podjetja Boussac leta 1984. Takrat so mi rekli Terminator. Veliko raje imam vzdevek zadnja kraljeva družina – zveni precej bolj elegantno,« je zapisal. V šestdelni preiskavi Le Mondea so se novinarji med drugim posvetili njegovim odnosom s francoskimi predsedniki različnih političnih usmeritev, vplivu, ki ga ima LVMH v francoskem gospodarstvu, vprašanju nasledstva v družini Arnault, njegovemu medijskemu ...