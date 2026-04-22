    Zanimivosti

    Najbogatejši Ukrajinec kupil najdražjo nepremičnino na svetu

    Rinat Ahmetov naj bi v Monaku za 471 milijonov evrov opravil najdražji stanovanjski nakup, kar jih je bilo kdaj zabeleženih na svetu.
    Domneva se, da gre za stavbo Le Renzo (zasnovali so jo v biroju  slavnega italijanskega arhitekta Renza Piana) v najnovejšem monaškem okrožju Mareterra, ki ga je leta 2024 odprl knez Albert II. in privablja ultra bogate vlagatelje z vsega sveta. FOTO: X
    Domneva se, da gre za stavbo Le Renzo (zasnovali so jo v biroju  slavnega italijanskega arhitekta Renza Piana) v najnovejšem monaškem okrožju Mareterra, ki ga je leta 2024 odprl knez Albert II. in privablja ultra bogate vlagatelje z vsega sveta. FOTO: X
    T. J.
    22. 4. 2026 | 16:00
    3:12
    A+A-

    Svetovni trg ultra dragih nepremičnin ima nov rekord. Ukrajinski milijarder Rinat Ahmetov (60) je namreč kupil rezidenco v okrožju Mareterra v kneževini Monako za približno 471 milijonov evrov. Številka, ki jo je Bloomberg Businessweek razkril na podlagi nepremičninskih evidenc, transakcijo uvršča med najdražje stanovanjske nakupe, kar jih je bilo kdaj zabeleženih na svetu. Vendar pa Ahmetova holding družba System Capital Management (SCM) ni potrdila cene niti podrobnosti o nepremičnini.

    Domneva se, da je rezidenca v stavbi Le Renzo v najnovejšem monaškem okrožju Mareterra, ki ga je leta 2024 odprl knez Albert II. in privablja ultra bogate vlagatelje z vsega sveta. Kot poročajo različni, večinoma poslovni mediji, se stanovanje razprostira na približno 2500 kvadratnih metrih in se razteza čez več nadstropij, ima 21 sob, velike terase, zasebni bazen in več parkirnih mest. Mareterra predstavlja enega najambicioznejših razvojnih projektov Monaka v zadnjih desetletjih, saj dodaja novo ekološko zasnovano okrožje z luksuznimi stanovanji, javnimi prostori in marino. Poročila kažejo, da cene na tem območju presegajo 100.000 evrov na kvadratni meter. Ime Mareterra izhaja iz dveh latinskih bese: mare kot morje in terra kot zemlja in neposredno opisuje bistvo projekta - novo kopno na območju, kjer je bilo prej morje.

    Ahmetov velja za največjega zasebnega donatorja Ukrajini med vojno, tako v vojaški podpori kot humanitarni pomoči. FOTO: Reuters Connect
    Ahmetov velja za največjega zasebnega donatorja Ukrajini med vojno, tako v vojaški podpori kot humanitarni pomoči. FOTO: Reuters Connect

    Prevzem naj bi bil dogovorjen pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022. Z ocenjenim premoženjem v višini več kot 7 milijard (6 milijard evrov) dolarjev je Ahmetov svoje bogastvo zgradil z jeklarstvom, premogovništvom in energetiko v Ukrajini, zlasti v Donbasu. Njegovo premoženje je zraslo okoli skupine SCM (System Capital Management), pod katero sodijo oziroma so sodili ključni industrijski sistemi, med njimi Metinvest (rudarstvo, železova ruda, premog, jeklo) in DTEK (proizvodnja in distribucija elektrike). Je tudi lastnik in predsednik ukrajinskega nogometnega kluba Šahtar Doneck. Letos je stopil v ospredje med olimpijskimi igrami,  ko je izključenemu ukrajinskemu skeletonistu, ker se ni bil pripravljen odpovedati čeladi, na kateri so bile fotografije ukrajinskih športnikov, doniral več kot 200.000 dolarjev (okoli 168.000 evrov). Ahmetov velja za največjega zasebnega donatorja Ukrajini med vojno, tako v vojaški podpori kot humanitarni pomoči.

    Ahmetov je bil julija lani uvrščen na 390. mesto najbogatejših ljudi na svetu. Njegova nepremičnina v Monaku tako presega nedavno prodajo dvorca britanskega poslovneža Nicka Candyja v Chelseaju za več kot 350 milijonov dolarjev (300 milijonov evrov) ali prodajo newyorškega penthousa upravitelju hedge sklada Kenu Griffinu za približno 240 milijonov dolarjev (205 milijonov evrov)

     

    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    SDS s partnerji že nadzira hram demokracije

    Koalicijska mreža prvaka SDS Janeza Janše je že prevzela vse ključne položaje v zakonodajni veji oblasti.
    Uroš Esih 21. 4. 2026 | 18:35
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Festival sprenevedanja Janše in partnerjev

    Še pred ustoličenjem bo Janša užival v spoznanju, da si je predsednik relativne zmagovalke volitev Robert Golob polomil zobe.
    Uroš Esih 21. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Ljubljana

    Hotel Bellevue dokončno izgubljen, občina le utrjuje gozdne poti

    V okviru sanacije bodo vgradili tudi padavinsko kanalizacijo. Za poseg v Krajinskem parku TRŠ pridobljeno naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.
    Manja Pušnik 22. 4. 2026 | 00:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Suhe oči niso malenkost

    Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je artritis? Kako olajšati simptome s fizioterapijo?

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 29. 4. 2025 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

    Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravstveni absentizem

    Imamo več kot 1500 ljudi, ki so na bolniški več kot tri leta

    Do pandemiji je bila Slovenija v zlati sredini evropskih držav po absentizmu, v zadnjih letih smo se povzpeli na vrh, pravi Ana Vodičar iz ZZZS.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Zoran Đukić

    Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

    Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Mednarodna primerjava

    Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

    Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
    Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    E-mobilnost

    Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

    Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
    Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Stevanović rine iz ene spodobnosti v drugo

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogometni večer

    Odlična sreda: Jaka Bijol želi mir, City pa seje paniko

    Sredin večer prinaša šest tekem z velikim tekmovalnim pomenom. V Angliji se odloča v boju za naslov in obstanek, v Italiji in Nemčiji pa za finale pokala.
    22. 4. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gospodarske napovedi

    Pred nemško vlado vse težji časi

    Nemška rast bo pol nižja, v koaliciji vre zaradi predlaganih reform. Plinske elektrarne rešujejo omrežje, a so razjezile SPD in podpornike zelenega prehoda.
    Barbara Zimic 22. 4. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Valonska puščica

    Lani gledalec, letos zmagovalec: Paul Seixas je Pogačarju vrgel rokavico

    Francoski kolesarski super talent Paul Seixas je postal najmlajši zmagovalec Valonske puščice, potem ko je na slovitem zidu opravil s tekmeci.
    22. 4. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Svoboda se je umaknila, SDS vložila spremembe zakona o vladi

    Vlagatelji predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14, pod spremembe zakona so podpisani le poslanci SDS.
    Peter Zalokar 22. 4. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gospodarske napovedi

    Pred nemško vlado vse težji časi

    Nemška rast bo pol nižja, v koaliciji vre zaradi predlaganih reform. Plinske elektrarne rešujejo omrežje, a so razjezile SPD in podpornike zelenega prehoda.
    Barbara Zimic 22. 4. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Valonska puščica

    Lani gledalec, letos zmagovalec: Paul Seixas je Pogačarju vrgel rokavico

    Francoski kolesarski super talent Paul Seixas je postal najmlajši zmagovalec Valonske puščice, potem ko je na slovitem zidu opravil s tekmeci.
    22. 4. 2026 | 16:39
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sestavljanje vlade

    Svoboda se je umaknila, SDS vložila spremembe zakona o vladi

    Vlagatelji predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14, pod spremembe zakona so podpisani le poslanci SDS.
    Peter Zalokar 22. 4. 2026 | 16:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGLED

    Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

    Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
    17. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Kaj izbrati v Ljubljani, da bo obisk res nekaj posebnega?

    Od secesijske dediščine do sodobnega mestnega utripa: trije hoteli za različne načine doživljanja slovenske prestolnice.
    16. 4. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Izzivi energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kaj danes zaposleni pričakujejo od sodobnega delodajalca

    Certifikat Športu prijazno podjetje je namenjen organizacijam, ki spodbujajo gibanje zaposlenih in podpirajo slovenski šport.
    16. 4. 2026 | 11:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

    V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
    17. 4. 2026 | 11:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gradbeništvo brez prahu: kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

    Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
    17. 4. 2026 | 11:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več

