Najbogatejši Ukrajinec kupil najdražjo nepremičnino na svetu

Svetovni trg ultra dragih nepremičnin ima nov rekord. Ukrajinski milijarder Rinat Ahmetov (60) je namreč kupil rezidenco v okrožju Mareterra v kneževini Monako za približno 471 milijonov evrov. Številka, ki jo je Bloomberg Businessweek razkril na podlagi nepremičninskih evidenc, transakcijo uvršča med najdražje stanovanjske nakupe, kar jih je bilo kdaj zabeleženih na svetu. Vendar pa Ahmetova holding družba System Capital Management (SCM) ni potrdila cene niti podrobnosti o nepremičnini.

Domneva se, da je rezidenca v stavbi Le Renzo v najnovejšem monaškem okrožju Mareterra, ki ga je leta 2024 odprl knez Albert II. in privablja ultra bogate vlagatelje z vsega sveta. Kot poročajo različni, večinoma poslovni mediji, se stanovanje razprostira na približno 2500 kvadratnih metrih in se razteza čez več nadstropij, ima 21 sob, velike terase, zasebni bazen in več parkirnih mest. Mareterra predstavlja enega najambicioznejših razvojnih projektov Monaka v zadnjih desetletjih, saj dodaja novo ekološko zasnovano okrožje z luksuznimi stanovanji, javnimi prostori in marino. Poročila kažejo, da cene na tem območju presegajo 100.000 evrov na kvadratni meter. Ime Mareterra izhaja iz dveh latinskih bese: mare kot morje in terra kot zemlja in neposredno opisuje bistvo projekta - novo kopno na območju, kjer je bilo prej morje.

Ahmetov velja za največjega zasebnega donatorja Ukrajini med vojno, tako v vojaški podpori kot humanitarni pomoči. FOTO: Reuters Connect

Prevzem naj bi bil dogovorjen pred rusko invazijo na Ukrajino leta 2022. Z ocenjenim premoženjem v višini več kot 7 milijard (6 milijard evrov) dolarjev je Ahmetov svoje bogastvo zgradil z jeklarstvom, premogovništvom in energetiko v Ukrajini, zlasti v Donbasu. Njegovo premoženje je zraslo okoli skupine SCM (System Capital Management), pod katero sodijo oziroma so sodili ključni industrijski sistemi, med njimi Metinvest (rudarstvo, železova ruda, premog, jeklo) in DTEK (proizvodnja in distribucija elektrike). Je tudi lastnik in predsednik ukrajinskega nogometnega kluba Šahtar Doneck. Letos je stopil v ospredje med olimpijskimi igrami, ko je izključenemu ukrajinskemu skeletonistu, ker se ni bil pripravljen odpovedati čeladi, na kateri so bile fotografije ukrajinskih športnikov, doniral več kot 200.000 dolarjev (okoli 168.000 evrov). Ahmetov velja za največjega zasebnega donatorja Ukrajini med vojno, tako v vojaški podpori kot humanitarni pomoči.

Ahmetov je bil julija lani uvrščen na 390. mesto najbogatejših ljudi na svetu. Njegova nepremičnina v Monaku tako presega nedavno prodajo dvorca britanskega poslovneža Nicka Candyja v Chelseaju za več kot 350 milijonov dolarjev (300 milijonov evrov) ali prodajo newyorškega penthousa upravitelju hedge sklada Kenu Griffinu za približno 240 milijonov dolarjev (205 milijonov evrov)