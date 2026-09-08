Ulrich Siegmund, vodja skrajne desne stranke AfD, ni videti kot obraz stare skrajne desnice. Je mlad, urejen, prijazen, digitalno spreten in brez tradicionalne podobe političnega radikalca. V nedeljo je njegov obraz postal obraz zgodovinskega preobrata. AfD je v Saški-Anhalt osvojila skoraj 44 odstotkov glasov in 39 od 83 sedežev. Do absolutne večine ji manjkajo trije. Če bo Siegmundu uspelo sestaviti vlado, bi prvič po drugi svetovni vojni skrajno desna stranka prevzela oblast v eni od nemških zveznih dežel.

Nemški Der Spiegel ga je avgusta postavil na naslovnico z naslovom »Najbolj nevaren moški v Nemčiji«. Urejeni lasje, kratka brada, neposreden pogled. Njegov slogan kampanje je bil: »Vse je mogoče; njegovi nastopi so spominjali na nastope pop zvezdnikov.«

Na poti do velike volilne zmage si je izbral nenavadno vozilo- Simson, kultni moped iz nekdanje Vzhodne Nemčije, nekakšen dvokolesni sorodnik Trabanta, piše The Telegraph, Z njim se je vozil po Saški-Anhalt, se ustavljal med ljudmi, fotografiral, pogovarjal.

Moped Simson za številne pomeni nostalgijo, Siegmund je to nostalgijo znal spremeniti v politični jezik. Kritike, da je podjetje Simson pripadalo judovski družini, ki je bila zaradi nacističnega preganjanja prisiljena zapustiti Nemčijo, niso ogrozile njegove uspešne kampanje.

Siegmund je človek marketinga. Pred politično kariero je delal kot prodajalec parfumov, ukvarjal se je celo z idejo tako imenovanega olfaktornega nevromarketinga – kako lahko vonj vpliva na človekovo vedenje. Pozneje je ustanovil lastno marketinško podjetje. Nato je marketing preselil v politiko.

Z jezikom, ki ga razumejo vsi

Najprej je bil član CDU, a se je leta 2014 pridružil Alternativi za Nemčijo, AfD. V deželni parlament Saške-Anhalt je bil izvoljen leta 2016. Med pandemijo je postal prepoznaven na družbenih omrežjih z napadi na protikoronske ukrepe. TikTok mu je odprl vrata do generacije, ki tradicionalnih političnih govorov ne posluša.

Rezultat je osupljiv. Univerza v Potsdamu je pred volitvami ugotovila, da je njegov račun na tiktoku ustvaril skoraj dve tretjini vseh ogledov političnih vsebin v predvolilni kampanji Saške-Anhalt. Do začetka septembra je imel več kot 800.000 sledilcev – več kot katerikoli drugi deželni politik v Nemčiji.

O migracijah, občutku zapostavljenosti, jezi nad Berlinom, življenju v vzhodni Nemčiji govori preprosto, z jezikom, ki ga razumejo vsi. Toda njegovo politično sporočilo je precej bolj radikalno od njegovega prijaznega javnega nastopa. Program AfD predvideva množične deportacije, strožjo migracijsko politiko, posege v javne medije in izobraževanje ter nacionalistične spremembe v javnem življenju. Bil pa je tudi eden od udeležencev kontroverznega srečanja v Potsdamu leta 2023, kjer so razpravljali o tako imenovani »remigraciji«.