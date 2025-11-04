Najbolj seksi moški na svetu je gej

Jonathan Bailey je tako prvi odkrito istospolno usmerjeni igralec, ki je prejel naziv najbolj seksi moškega na svetu. Sam pogosto govori o vidnosti LGBT-skupnosti v zabavni industriji, ustanovil pa je tudi The Shameless Fund, ki podpira LGBT-organizacije v Veliki Britaniji.

»Seveda sem zelo počaščen. In hkrati je popolnoma absurdno,« je 37-letni britanski igralec povedal reviji People, ki naslov podeljuje od leta 1985, ko je za prvega »najbolj seksi moškega na svetu« izbrala zvezdnika filma Pobesneli Max Mela Gibsona.

Bailey je ovekovečen na dveh naslovnicah revije – na prvi zre iz razburkanega oceana, na drugi pa je brez majice in boža svojega psička Bensona. Da ga je revija People izbrala za najbolj seksi moškega leta, je izvedel že na začetku leta, ko je igral v Shakespearovi predstavi Rihard II. »Edina stvar, ki je bila bolj nora od same predstave, je bila ta, da so me izbrali za to zadevo,« je povedal v oddaji Jimmyja Fallona.

Bailey je za revijo People povedal, da je že od petega leta starosti vedel, da hoče postati igralec, njegova babica pa ga je peljala na ogled muzikala Oliver! Že dve leti kasneje, še vedno otrok, je že začel nastopati z Royal Shakespeare Company.

Mednarodno prepoznavnost mu je prinesla vloga lorda Anthonyja v priljubljeni Netflixovi seriji Bridgerton. Kritiki so omenili tudi vlogo skrivnega sodelavca neslavnega ameriškega senatorja Josepha McCarthyja v filmu Fellow Travelers.

Zdaj ga lahko gledamo v vlogah princa Fiyera v muzikalu Žlehtnoba in dr. Henryja Loomisa v najnovejši izdaji Jurskega parka, Preporod. Hkrati je sredi promocijskih obveznosti nadaljevanja uspešnice Wicked, v kateri nastopa skupaj s Cynthio Erivo in Ariano Grande.