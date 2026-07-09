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    Najboljša posteljnina za poletje: kako izbrati material, ki vas bo ohladil

    Vroče noči, vlažna posteljnina in spanec, ki ne prinese pravega počitka.
    FOTO: Odeja
    Galerija
    FOTO: Odeja
    Promo Delo
    9. 7. 2026 | 10:16
    10:22
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    Poletje je za mnoge čas, ko kakovost spanca občutno upade. A vzrok pogosto ni vročina sama, temveč napačno izbrana posteljnina. V nadaljevanju si bomo ogledali, kateri materiali so najboljši za posteljnino za poletne dni in zakaj je ta odločitev pomembnejša, kot se zdi.

    Zakaj poletje posteljnino postavi na preizkus?

    Človeško telo med spanjem naravno znižuje svojo temperaturo. To je biološki signal za prehod v globoke, obnovitvene faze spanja. Ko okolje tega procesa ne podpira, ko je posteljnina pretopla, ne diha ali zadržuje vlago, telo ostane v stanju budnosti dlje, kot bi moralo.

    Raziskave kažejo, da je optimalna temperatura spalnice za kakovosten spanec nekje med približno 15 in 19 stopinjami Celzija. Vsako bistveno odstopanje navzgor (tudi za le nekaj stopinj) skrajša trajanje globokih spalnih faz. Sistematičen pregled, objavljen v reviji Energy and Buildings, potrjuje, da toplotno neudobje spada med najpomembnejše okoljske dejavnike, ki vplivajo na kakovost spanca.

    Posteljnina, ki diha in odvaja vlago, ni luksuz – je funkcionalna nujnost, še posebej v mesecih, ko temperature ostajajo visoke tudi ponoči.

    Kateri materiali so primerni za poletne noči?

    Ni vsaka posteljnina enaka. Trg ponuja širok nabor materialov, a le nekateri so resnično prilagojeni toplemu vremenu. Ključne lastnosti, ki jih iščemo, so sposobnost »dihanja« materiala, sposobnost odvajanja vlage od telesa in nizka toplotna prevodnost.

    Bombaž ostaja najpogosteje izbrana naravna tkanina z razlogom. Dobro diha, vpija vlago in se hitro suši. Med bombažnimi tkaninami se za poletje posebej priporočata renforce in saten. Oba sta tanjša in gladka na otip, kar pomeni manj zadrževanja toplote ob telesu. Bombažna posteljnina je primerna za vse, ki iščejo zanesljivo, preprosto rešitev za vzdrževanje za tople noči.

    Lan je material z izjemnimi naravnimi lastnostmi za poletje. Njegova vlakna zagotavljajo izrazito zračnost in naravno hlajenje. Lanena posteljnina je na otip prijetno hladna celo v vročih nočeh. Prav tako je naravno antibakterijska in postaja z vsakim pranjem mehkejša. Slabost: v primerjavi z bombažem se bolj mečka, kar nekaterim ne ustreza estetsko.

    Bombažni saten združuje mehkobo in eleganco z odlično funkcionalnostjo v toplem vremenu. Gladka površina tkanine zmanjšuje trenje ob koži, saten pa dobro odvaja vlago in ohranja svežino čez noč. Ni naključje, da satenasta posteljnina velja za prestižno izbiro v hotelih z visokim standardom.

    Nasprotno pa flanela in damast, ki sta sicer izvrstna materiala, nista primerna za poletje. Njuna gosta struktura zadržuje toploto, kar je odlično pozimi, poleti pa postane breme.

    »Dihanje« materiala

    Ena najpogostejših napak pri nakupu posteljnine je, da se kupci odločajo predvsem na podlagi videza ali cene, brez upoštevanja tega, kako tkanina dejansko deluje med spanjem.

    To, da tkanina »diha«, pomeni sposobnost tkanine, da omogoča kroženje zraka in prenos vlage stran od telesa. Ko se telo med spanjem znoji, kar se zgodi tudi pri tistih, ki niso med potečimi se, tkanina, ki diha, to vlago hitro razprši, tkanina, ki ne, pa jo zadrži in ustvari neprijetno toplotno past.

    Študija, objavljena v reviji Journal of Sleep Research, je pokazala, da material posteljnine in spalne obleke neposredno vpliva na latence zaspanosti in na učinkovitost spanja. Naravna vlakna so v primerjavi s sintetičnimi dosegla statistično značilno boljše rezultate pri termoregulaciji.

    Izogibajte se poliestru in mešanicam z visokim deležem sintetičnih vlaken pri poletni posteljnini. Čeprav je poliester trpežen in poceni, sintetična vlakna ne dihajo, ne odvajajo vlage in hitro postanejo vir neugodja v toplih nočeh.

    Kakovost posteljnine: naložba, ki se povrne

    Pogosta napaka pri nakupu posteljnine je, da jo obravnavamo kot potrošno blago. V resnici kakovostna posteljnina iz naravnih materialov ob pravilnem vzdrževanju zdrži leta in vsako noč aktivno prispeva k boljšemu spancu.

    Pri izbiri najboljše posteljnine velja pozornost nameniti tudi certifikatom kakovosti. Oeko-Tex Standard 100 zagotavlja, da posteljnina ne vsebuje škodljivih kemičnih snovi in je varna za neposreden stik s kožo, kar je pri izdelku, ki ga uporabljamo 7–8 ur vsako noč, bistvenega pomena. Certifikat GOTS (Global Organic Textile Standard) pa potrjuje organsko poreklo vlaken in odgovorno proizvodnjo.

    Posteljnina brez tovrstnih certifikatov je lahko videti enako, a se za površino skrivajo barvila, apretacije in kemični dodatki, ki jih koža med spanjem absorbira. Za tiste z občutljivo kožo, alergijami ali astmo je certifikacija prvi pogoj, ne bonus.

    Kdaj je čas za novo posteljnino?

    Kakovostna bombažna posteljnina ali posteljnina iz lanu ob pravilnem vzdrževanju zdrži od pet do deset let. A obstajajo jasni znaki, da je čas za zamenjavo: tkanina je postala tanjša ali se draži ob dotiku, barve so zbledele kljub nežnemu pranju ali pa spanec preprosto ni več tak, kot bi moral biti.

    Strokovnjaki priporočajo, da posteljnino zamenjamo tudi takrat, ko nanjo nismo alergični, a se zbudimo z rdečico, srbežem ali občutkom težke glave. Vzrok je pogosto nakopičena biomasa v vlaknih, ki je pranje pri nizkih temperaturah ne odstrani.

    Kako pravilno vzdrževati poletno posteljnino?

    Kakovost naravnih vlaken je mogoče ohraniti z nekaj preprostimi navadami:

    Bombažno in satenasto posteljnino peremo pri 40 stopinjah Celzija, brez belil. Sušenje v sušilnem stroju je dopustno pri nizki temperaturi, a zračno sušenje v senci podaljša življenjsko dobo tkanine. Lanene posteljnine ne peremo pri visokih temperaturah. Lan se ob pregrevanju namreč krči in postane trd. Likanje ni nujno, a če se odločite zanj, to storite, ko je tkanina še rahlo vlažna.

    Posteljnino enkrat na teden zamenjajte in jo na zraku dobro prezračite. To preprečuje nabiranje vlage in vzdržuje svežino vlaken med sezono.

    Kaj ponuja Odeja.si za poletne noči?

    Izbira prave posteljnine za poletje je lažja, ko imamo na voljo transparentno informacijo o materialih, certifikatih in lastnostih posameznih izdelkov. Spletna trgovina in blagovna znamka Odeja ponuja širok izbor satenaste posteljnine in bombažne posteljnine z jasno navedenimi lastnostmi materialov, od sestave vlaken do navodil za vzdrževanje.

    Za tiste z alergijami ali občutljivo kožo je na voljo tudi organska posteljnina s certifikati, ki zagotavljajo varnost materialov neposredno ob koži. Celoten program poletne posteljnine je zasnovan z razumevanjem, da spanec ni samo počitek, ampak je temelj dobrega počutja.

    Kdo je najbolj izpostavljen slabemu spancu poleti?

    Vroče poletne noči ne prizadenejo enako vsakogar. Posebej ranljive skupine so:

    Ženske v menopavzi in perimenopavzi: hormonske spremembe pogosto povzročijo nihanja telesne temperature in nočno potenje, pri katerih kakovost posteljnine postane odločilni dejavnik.

    Starejši odrasli: telo s starostjo vse slabše regulira temperaturo, kar povečuje občutljivost na toplotno neudobje med spanjem. Sistematičen pregled, objavljen v reviji Sleep Medicine Reviews, ugotavlja, da je termoregulacijska sposobnost pri starejših odraslih ključen dejavnik kakovosti spanca.

    Otroci: njihovo telo se hitreje pregreva, hkrati pa še nima razvitih vseh mehanizmov termoregulacije. Lahka, zračna posteljnina iz naravnih vlaken je za otroško spalno okolje prednostna, ne opcijska.

    Tisti, ki delajo od doma ali se ne gibajo dovolj: sedeč način življenja zmanjšuje splošno aerobno kapaciteto, kar se med drugim kaže v slabši termoregulaciji med spanjem.

    Kako izbrati pravo posteljnino za poletje?

    Ob nakupu poletne posteljnine si zastavite tri vprašanja: ali je material naraven ali diha, ali ima tkanina certifikat kakovosti in ali je vzdrževanje preprosto? Če je odgovor na vsa tri pritrdilen, ste na pravi poti.

    Bombaž saten ali renforce sta idealni izbiri za tiste, ki želijo eleganco in funkcionalnost brez kompromisov. Lan je najboljša naravna možnost za tiste, ki se med spanjem močno potijo ali živijo v toplejših krajih. Organska posteljnina je prava odločitev za alergike, starše majhnih otrok in vse, za katere je poreklo materialov enako pomembno kot njihova mehkoba.

    Ena dobra odločitev pri nakupu posteljnine vam bo vsako noč to poletje vrnila mir in kakovosten spanec, ki ga telo resnično potrebuje.

    Ob dvomih o ustreznosti posteljnine za vaše potrebe, zlasti pri alergijah, kroničnih motnjah spanja ali posebnih zdravstvenih stanjih, se posvetujte s strokovnjakom. Pravilna izbira spalnega okolja je del celovite skrbi za zdravje.

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