Najboljši kondomi – varna izbira za zaščito in užitek

Njihova uporaba zmanjša tveganje za spolno prenosljive bolezni in nezaželeno nosečnost, hkrati pa ohrani občutek bližine in užitka. Danes obstaja veliko vrst kondomov, zato lahko vsak najde tiste, ki mu najbolj ustrezajo.
Kondomi so tanek zaščitni ovoj iz lateksa, poliuretana ali poliizoprena. Uporabljajo se kot mehanska zaščita pri spolnem odnosu. Njihov glavni namen je preprečevanje spolno prenosljivih bolezni in nezaželene nosečnosti.
Kondomi so edino kontracepcijsko sredstvo, ki hkrati ščiti pred nosečnostjo in okužbami. Zmanjšujejo tveganje za HIV, klamidijo, gonorejo in druge okužbe. So preprosti za uporabo in dostopni brez recepta, zato so zanesljiva izbira za vsakogar.
Najpogosteje uporabljeni kondomi so iz lateksa. So elastični, močni in zagotavljajo dobro zaščito.
Primerni so za ljudi z alergijo na lateks. So tanjši in omogočajo boljši prenos toplote, kar poveča občutek bližine.
Ti kondomi povečajo stimulacijo in užitek med spolnim odnosom.
Za prijetnejšo izkušnjo obstajajo kondomi z različnimi okusi, kot so jagoda, vanilja ali čokolada.
Izbira pravega kondoma vpliva na udobje in varnost. Upoštevajte velikost, material, debelino in občutek. Če imate občutljivo kožo, izberite hipoalergene kondome brez lateksa. Za večji užitek lahko uporabiš tanke kondome ali tiste z dodatno teksturo.
Kondomi so do 98-% učinkoviti, če se uporabljajo pravilno in dosledno pri vsakem spolnem odnosu.
Da, vendar redko. Najpogosteje zaradi nepravilne uporabe ali pretečene veljavnosti.
Takoj prekini spolni odnos. Če obstaja možnost nosečnosti, uporabi nujno kontracepcijo.
Da. Poliuretanski in poliizoprenski kondomi so primerna alternativa za ljudi z alergijo.
Kondome najdeš v lekarnah, drogerijah in spletnih trgovinah. Na voljo so v posameznih pakiranjih ali večjih kompletih.
