Najboljši kondomi – varna izbira za zaščito in užitek

Njihova uporaba zmanjša tveganje za spolno prenosljive bolezni in nezaželeno nosečnost, hkrati pa ohrani občutek bližine in užitka. Danes obstaja veliko vrst kondomov, zato lahko vsak najde tiste, ki mu najbolj ustrezajo.

Kaj so kondomi

Kondomi so tanek zaščitni ovoj iz lateksa, poliuretana ali poliizoprena. Uporabljajo se kot mehanska zaščita pri spolnem odnosu. Njihov glavni namen je preprečevanje spolno prenosljivih bolezni in nezaželene nosečnosti.

Zakaj je uporaba kondoma pomembna

Kondomi so edino kontracepcijsko sredstvo, ki hkrati ščiti pred nosečnostjo in okužbami. Zmanjšujejo tveganje za HIV, klamidijo, gonorejo in druge okužbe. So preprosti za uporabo in dostopni brez recepta, zato so zanesljiva izbira za vsakogar.

Vrste kondomov

Lateksni kondomi

Najpogosteje uporabljeni kondomi so iz lateksa. So elastični, močni in zagotavljajo dobro zaščito.

Poliuretanski kondomi

Primerni so za ljudi z alergijo na lateks. So tanjši in omogočajo boljši prenos toplote, kar poveča občutek bližine.

Kondomi z rebrasto ali pikčasto površino

Ti kondomi povečajo stimulacijo in užitek med spolnim odnosom.

Kondomi z aromo

Za prijetnejšo izkušnjo obstajajo kondomi z različnimi okusi, kot so jagoda, vanilja ali čokolada.

Kako pravilno uporabiti kondom

Preveri datum uporabnosti.

Previdno odpri embalažo, brez uporabe zob ali ostrih predmetov.

Kondom namesti na penis, preden pride do stika z genitalijami.

Pusti prostor na konici za semensko tekočino.

Po uporabi kondom zavrzi v smeti – ne v stranišče.

Pogoste napake pri uporabi kondomov

Uporaba dveh kondomov hkrati poveča možnost pretrganja.

Ponovna uporaba istega kondoma je nevarna, saj poveča tveganje za okužbo in neželeno nosečnost.

Shranjevanje kondomov v denarnici ali na vročem mestu zmanjša njihovo učinkovitost.

Uporaba oljnih maziv s kondomi iz lateksa lahko poškoduje material.

Prednosti uporabe kondomov

Zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi.

Preprečevanje nosečnosti.

Brez hormonskih vplivov in stranskih učinkov.

Lahka dostopnost in preprosta uporaba.

Različne velikosti in oblike za večje udobje.

Kako izbrati pravi kondom

Izbira pravega kondoma vpliva na udobje in varnost. Upoštevajte velikost, material, debelino in občutek. Če imate občutljivo kožo, izberite hipoalergene kondome brez lateksa. Za večji užitek lahko uporabiš tanke kondome ali tiste z dodatno teksturo.

Foto Foto: Webtim

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Kako učinkoviti so kondomi?

Kondomi so do 98-% učinkoviti, če se uporabljajo pravilno in dosledno pri vsakem spolnem odnosu.

Ali se kondomi lahko pretrgajo?

Da, vendar redko. Najpogosteje zaradi nepravilne uporabe ali pretečene veljavnosti.

Kaj storiti, če se kondom pretrga?

Takoj prekini spolni odnos. Če obstaja možnost nosečnosti, uporabi nujno kontracepcijo.

Ali obstajajo kondomi brez lateksa?

Da. Poliuretanski in poliizoprenski kondomi so primerna alternativa za ljudi z alergijo.

Kje lahko kupim kondome?

Kondome najdeš v lekarnah, drogerijah in spletnih trgovinah. Na voljo so v posameznih pakiranjih ali večjih kompletih.

