Prvi otrok Jana Oblaka in Olge Danilović

Vratar madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak s svojo zaročenko, srbsko tenisačico Olgo Danilović, septembra pričakuje prvega otroka, poroča srbski portal Sportal.rs.

Slednja je zadnji dvoboj odigrala februarja, od takrat pa je z igrišč odsotna in trenutno zaseda 137. mesto na svetovni lestvici. Tenisačica ima 25 let, zaenkrat pa je njena najboljša uvrstitev 32. mesto v svetovnem rangu. Osvojila je dva turnirska naslova: leta 2018 z zmago v Moskvi, leta 2024 pa še v Guangzhouju, kjer je osvojila svoj drugi naslov na turneji WTA.

Oblak je s sezono zaključil maja. Z Atleticom je v španski ligi zasedel četrto mesto.