Najboljši zaradi nešportnega vedenja ostali brez odličij

Prireditelji polmaratona v Pekingu so potem, ko je svetovni splet obkrožil posnetek z nenavadnim razpletom nedavne tekaške prireditve, zaradi nešportnega vedenja odvzeli odličja in denarne nagrade najbolje uvrščeni četverici, tudi zmagovalcu, Kitajcu He Jieju. Na teku na 21 kilometrov je že kazalo, da se bo končal z močno prevlado afriških tekačev – Kenijcev Roberta Keterja in Willyja Mnangata ter Etiopijca Dejeneja Hailuja –, ko so tik pred ciljem iznenada začeli popuščati in mahati Heju, naj jih prehiti. Kitajec, sicer dobitnik zlate medalje na azijskih igrah leta 2023 in državni rekorder v maratonu, je bil tako s sekundo prednosti zmagovalec.

Zmaga ni ostala v njegovih rokah. FOTO: William West/AFP

Najbrž bi pri tem ostalo, če ne bi bilo posnetkov, na katerih je očitno, da so Afričani zmago prepustili He Jieju. Kitajski organizatorji so sprožili preiskavo in sporočili, da bodo četverici odvzeli medalje in nagrade. Mnangat je sicer pojasnil, da je bila njihova vloga na teku vzdrževati ritem, toda za to bi morali biti ustrezno registrirani; ker niso bili, so kršili pravila tekmovanja, so ugotovili v preiskavi.

Dogodek je spomnil, kot poroča AFP, na številne druge primere nešportnega vedenja v teku na dolge proge, katerega priljubljenost se je v zadnjih letih razmahnila med kitajskim srednjim razredom. Spomnili so se polmaratona pred petimi leti v mestu Shenzhen, kjer je goljufalo kar 258 tekačev, mnogi so ubrali bližnjice. Leto pozneje so na maratonu Xuzhou na vzhodu Kitajske celo posneli žensko, ki si je pomagala s kolesom. Redarji so ji naročili, naj sestopi, a menda ni zaleglo za prav dolgo.

Po zadnjem dogodku v Pekingu je kitajska atletska zveza zagotovila, da bo izboljšala organizacijo tekaških dogodkov v državi.