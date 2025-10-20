  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Najdrznejši muzejski ropi v zgodovini: od Mona Lise do diamantnih zakladov

    Največja tatvina doslej: iz Van Gogha so ukradli 20 slik za 500 milijonov dolarjev, a jih v paniki zapustili v avtu.
    Munchov Krik je bil najden. FOTO: Delo arhiv
    Galerija
    Munchov Krik je bil najden. FOTO: Delo arhiv
    R. I.
    20. 10. 2025 | 06:55
    20. 10. 2025 | 07:04
    7:35
    A+A-

    Nedeljski drzni rop dragocenega nakita v pariškem Louvreu znova odpira vprašanje varnosti svetovnih muzejev. A to še zdaleč ni osamljen primer. V zadnjih desetletjih je po svetu iz muzejev izginilo na tisoče umetnin neprecenljive vrednosti – včasih sredi noči, drugič kar sredi belega dne. Predstavljamo pregled največjih in najbolj odmevnih tatvin.

    Storilcem je včeraj uspelo priti do eksponatov iz zbirke francoskih kronskih draguljev, ki sodijo med najdragocenejše dokumente francoske zgodovine. FOTO:Reuters
    Storilcem je včeraj uspelo priti do eksponatov iz zbirke francoskih kronskih draguljev, ki sodijo med najdragocenejše dokumente francoske zgodovine. FOTO:Reuters

    2023, London – notranje delo v Britanskem muzeju

    Avgusta 2023 je Britanski muzej razkril šokantno novico: v zadnjih letih je iz njihovih depojev izginilo okoli 2.000 artefaktov, med njimi dragocen zlat nakit, poldragi kamni in antični predmeti, nekateri stari tudi 3.000 let. Še bolj osupljivo je bilo razkritje, da je šlo verjetno za notranje delo – osumljeni je bil dolgoletni uslužbenec, ki naj bi predmete prodajal prek spletnih dražbenih strani. Gre za enega največjih uglednih škandalov v zgodovini muzejev, saj je bil tat del osebja, zadolženega za katalogizacijo. V javnosti se je razvila razprava o nadzoru v institucijah, ki veljajo za najbolj varovane na svetu.

    Sliki, ukradeni v Londonu, so našli v Italiji, krasili sta steno uslužbenca tovarne Fiat. FOTO: Arhiv Dela
    Sliki, ukradeni v Londonu, so našli v Italiji, krasili sta steno uslužbenca tovarne Fiat. FOTO: Arhiv Dela

    2020, Utrecht in Amsterdam – pandemija kot priložnost

    Med strogimi zaprtji zaradi covida-19 so bile muzejske dvorane prazne – kar se je izkazalo za idealno priložnost. Marca 2020 so storilci vlomili v muzej Hofje van Mevrouw Van Aerden in ukradli sliko "Dva nasmejana dečka" nizozemskega mojstra Fransa Halsa iz leta 1626. Delo je vredno okoli 15 milijonov evrov, kar pa je še bolj osupljivo – slika je bila ukradena že dvakrat prej, leta 1988 in 2011. Tatovi so vdrli skozi zadnja vrata in sliko odnesli v manj kot 5 minutah.

    Le nekaj tednov pred tem je bila tarča tudi Nizozemska: iz muzeja Singer Laren je bil ukraden Van Goghov "Pomladni vrt", posojen iz državne zbirke. Kamera je ujela, kako storilec s kladivom razbije steklena vrata, kjer zaradi pandemičnih ukrepov, ni bilo varnostnikov.

    2019, Dresden – rop stoletja v Zelenem trezorju

    Grünes Gewölbe – Zeleni trezor v Dresdnu – velja za enega najbogatejših zakladov v Evropi. Skupina zamaskiranih tatov je vdrla skozi okno, pred tem pa celo izklopila javno razsvetljavo v soseski. Ukradli so 11 kosov nakita, okrašenih z več kot 4.300 diamanti, ocenjenih na 113 milijonov evrov. Gre za največjo krajo nakita v sodobni zgodovini. Večina plena je bila leta 2022 najdena, a nekateri dragulji so bili poškodovani in razdani v posamezne dele – kar nakazuje, da so jih poskušali razprodati po delih.

    2012, Rotterdam – Picasso, Monet in Matisse izginejo v noči

    Iz muzeja Kunsthal je izginilo sedem slik neprecenljive vrednosti. Skupna vrednost ukradenih del je bila ocenjena na 50 do 100 milijonov evrov. Sprva je veljalo, da je bila Picassova slika najdena, a se je izkazalo, da gre za ponaredek.  Olga Dogaru, mati glavnega osumljenca, je trdila, da je slike zažgala v peči, da bi prikrila sinove sledi. Forenziki so v peči našli sledi oljne barve in platna, vendar ne dovolj dokazov, da bi potrdili uničenje vseh del. Pozneje je svoje izjave preklicala. Leta 2013 je bil romunski tat skupaj s sostorilci obsojen. Nobena od sedmih ukradenih mojstrovin ni bila uradno najdena.

    2010, Pariz – pet mojstrovin iz Moderne galerije

    V Parizu je neznanec preplezal ograjo, razbil okno in iz muzeja ukradel pet slik, med njimi Picassov Golob z zelenim grahom in Matissejevo Pastorale, v skupni vrednosti 120 milijonov evrov. Tat je deloval sam, počasi in brez panike – varnostni sistem je bil deloma pokvarjen, varnostniki pa so mislili, da gre za lažni alarm. Slike do danes niso bile nikoli najdene.

    To Braquovo sliko so skupaj z deli Pabla Picassa, Henrija Matissa, Amedea Modiglianija in Fernanda Légerja, vrednimi 100 milijonov evrov (124,2 milijona dolarjev), ukradli iz pariškega Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris. Uradniki muzeja so ugotovili, da manjka pet slik, potem ko so ob odprtju opazili razbito okensko steklo. FOTO: Reuters
    To Braquovo sliko so skupaj z deli Pabla Picassa, Henrija Matissa, Amedea Modiglianija in Fernanda Légerja, vrednimi 100 milijonov evrov (124,2 milijona dolarjev), ukradli iz pariškega Musee d'Art Moderne de la Ville de Paris. Uradniki muzeja so ugotovili, da manjka pet slik, potem ko so ob odprtju opazili razbito okensko steklo. FOTO: Reuters

    2008, Zürich – Monet, Degas, Van Gogh in Cézanne

    Trije oboroženi moški so vdrli v galerijo zasebne zbirke Bührle in odnesli Moneta, Degasa, Van Gogha in Cézanna, skupaj vredne 164 milijonov evrov. Monet in Van Gogh sta bila kmalu najdena, a Cézanneovo delo so odkrili šele leta 2012 – v Srbiji, pri tatovskem podzemlju, ki je trgovalo z drogami.

    2004, São Paulo – brazilski Picasso

    V brazilski Pinacoteci so storilci brez večjih težav odnesli Picassov "Portret Suzanne Bloch" in Portinarijevega "Delavca na kavi". Ukaz za rop naj bi prišel iz kriminalnega podzemlja. Policija je obe sliki našla že po mesecu dni v zapuščenem stanovanju.

    2004, Oslo – Krik drugič ukraden

    Vsi poznajo sliko "Krik" Edwarda Muncha – in očitno tudi tatovi. Dve oboroženi osebi sta sredi belega dne vstopili v muzej, razrezali varnostne vrvi in odnesli "Krik" in "Madonno". Po dveh letih sta bili najdeni v dobrem stanju, domnevno po plačilu odkupnine.

    Munchov Krik je bil najden. FOTO: Delo arhiv
    Munchov Krik je bil najden. FOTO: Delo arhiv

    2003, Škotska – Leonardo izginil iz gradu

    Iz gradovskega dvorca Drumlanrig je bila ukradena slika "Madonna s prejo", pripisana Leonardu da Vinciju. Roparji so se izdajali za umetniške strokovnjake, nato pa zbežali skozi okno. Slika je bila najdena šele leta 2007 pri odvetniku, ki je posredoval pri prodaji.

    2002, Amsterdam – Van Gogh in mafija

    Iz Van Goghevega muzeja sta bila ukradena "Utrinek morja v Scheveningenu" in "Zapustitev cerkve v Nuenenu". Šele leta 2016 so ju italijanski tožilci našli v mafijskem skrivališču na območju Neaplja, v hiši narkokralja Raffaeleja Imperialeja.

    1991 in 1993, Stockholm – Švedski dvojni udarec

    V Narodnem muzeju so leta 1991 ukradli Renoirja in Rembrandta, v filmskem slogu – tatovi so pobegnili z čolnom. Leto 1993 pa je prineslo nov šok – iz Modernega muzeja je izginilo osem slik Picassa in Braqua, vrednih 60 milijonov dolarjev.

    Največji rop, ki se je končal v fiasku (1991)

    Ironično pa je največja tatvina vseh časov izjalovila. iz Van Goghevega muzeja so neznanci odnesli 20 slik, skupaj vrednih 500 milijonov dolarjev, med njimi legendarne "Jedce krompirja". A v paniki, da jih že lovijo, so slike pustili v avtomobilu nekaj ulic stran.

    Seznam je povzet po Reutersu.

    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

    Kaj lahko pričakujemo v soboto v središču Ljubljane?

    Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

    Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pohodništvo

    Naša vrhunska športnica prisega na te športne copate

    Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 08:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

    Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 09:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Plača je pomembna, ampak ti zaposleni dobijo še več (video)

    Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kos nakita, ki je to jesen še posebej v trendu

    Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    RABA ENERGIJE

    Morda ne sadite dreves, a učinek bo enak – ali celo večji

    Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podjetništvo

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 13. 10. 2025 | 15:51
    Preberite več

