Najlepše balkonske cvetlice

Če želite biti z njo in kombinacijami zadovoljni vso sezono, se morate primerno pripraviti. Preveriti je treba, ali imamo dovolj prostorna korita, zalivalko, ter se odpraviti v nakup skrbno izbranih rožic, zelenjave in zelišč, kakovostne zemlje in ustreznega gnojila.V veliko pomoč pri načrtovanju nam bodo ideje, s katerimi lahko svoj balkon ali teraso spremenimo v najljubši letni prostor svojega stanovanja.Več o tem si preberite TUKAJ Naročnik oglasnega sporočila je Unichem d.o.o.