Najpogostejše in najslabše darilo, pa še velikokrat ponarejeno

Darilne kartice so pogosto znak pomanjkanja idej ali časa, a jih kljub temu radi izberemo kot hitro in »elegantno« rešitev. Vendar pa ta izbira ni nedolžna. Trgovci imajo zelo različne pogoje uporabe, ki so lahko za obdarovanca (in darovalca) neprijetni.

Darilne kartice niso več obrobni izdelek, ampak velik in hitro rastoč trg. Po ocenah analitikov je svetovni trg darilnih kartic vreden več sto milijard evrov, njegova vrednost pa se iz leta v leto povečuje, zlasti zaradi spletne prodaje in digitalnih kartic. Samo v ZDA potrošniki na leto porabijo več kot 200 milijard dolarjev za darilne kartice, podobni trendi pa so prisotni tudi v Evropi.

Pomemben in za trgovce zelo donosen del tega trga predstavlja t. i. neunovčen denar. Raziskave kažejo, da od pet do deset odstotkov vrednosti darilnih kartic nikoli ni porabljenih, bodisi zato, ker kartice potečejo, se izgubijo ali nanje preprosto pozabimo. Ta denar v praksi ostane ponudnikom, kar je eden ključnih razlogov, da trgovci vztrajajo pri omejenih rokih veljavnosti ali zapletenih pogojih uporabe.

Najbolj problematične so kartice z zelo kratkim rokom veljavnosti – pogosto le nekaj mesecev –, kar pomeni, da kartica hitro konča v predalu in se nanjo pozabi. V takem primeru je darilo dejansko podarjeno trgovini.

Pri darilnih karticah za doživetja (velnesi, adrenalinska doživetja, potovanja) ponudniki pogosto ustvarijo največji zaslužek prav z doplačili za podaljšanje veljavnosti kartice. Osnovni bon ima kratek rok, obdarovanec pa je tik pred iztekom prisiljen doplačati, da darilo sploh lahko izkoristi – kar je poslovni model, na katerega velja biti še posebej pozoren.

Zato je pred nakupom smiselno preveriti pogoje, predvsem rok veljavnosti. Na trgu obstaja kar nekaj ponudnikov, ki roka ne omejujejo ali pa je ta zelo dolg, kar poveča verjetnost, da bo denar res porabljen.

Ameriški regulatorji obenem opozarjajo, da so darilne kartice postale pogosta tarča prevar. Goljufi z izpostavljenih, še neaktiviranih kartic ukradejo PIN-kode in sredstva izpraznijo takoj po nakupu. Po podatkih Zvezne trgovinske komisije (FTC) prevare z darilnimi karticami predstavljajo že približno četrtino vseh prijavljenih prevar, skupna škoda pa se meri v milijardah dolarjev.