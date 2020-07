Najpogumnejši sebek ... v medvedovi družbi

Črni medvedi lahko tudi hodijo po zadnjih nogah



Medved običajno napade, če se ustraši

Neobičajni prizor se je zgodil na priljubljeni pohodniški poti v mehiškem ekološkem parku Chipinque v kraju San Pedro Garza García, kjer se je skupini pohodnikov približal ameriški črni medved, se vzpel na zadnje tace in radovedno povohljal in s šapo nekoliko podrezal sprehajalko, ki pa je – neverjetno – ohranila popolnoma mirno kri.Prizor, ko je izletnica hladnokrvno pobrskala za telefonom in posnela sebek z medvedom na dveh nogah za svojim hrbtom, je bil videti, kot da bi bila z zverjo pohodniška prijatelja.Moški je posnel tudi prijateljici pohodnice, ki sta, medtem ko je ovohaval kolegico, ostali popolnoma mirni. Kljub temu da so obiskovalci poskušali medvedu preusmeriti pozornost, je bil ta očitno prezaseden z ovohavanjem ženske, a po nekaj sekundah, ki so se verjetno zdele, kot da trajajo celo večnost, je največji predstavnik zveri vendarle odhlačal nazaj v gozd.Osupljivi trenutek je postal viralni hit, saj si ga je od sobote ogledalo že več kot dva milijona ljudi.Ameriški črni medved (Ursus americanus), ki je navadno dolg od 150 do 180 centimetrov in širok od 80 do 95 centimetrov čez ramena, je najbolj razširjena vrsta medveda, ki izvira iz Severne Amerike. Živi vsepovsod po celini, od Aljaske do Mehike in od Atlantika do Pacifika. Po sedanjih ocenah živi na ameriški celini več kot 800.000 črnih medvedov, navaja Wikipedia.Čeprav črni medvedi lahko stojijo in hodijo po zadnjih nogah, je zanje običajnejša hoja po vseh štirih. Če se že postavijo na zadnje noge, je to zaradi boljšega razgleda ali ovohavanja okolice. Za medvede je značilna nerodna drža pri hoji, ki je posledica njihovih ploskih podplatov in nekoliko daljših zadnjih nog.Sicer je znano, da naš rjavi medved nikoli ne napade človeka kot plena, ampak le, če se ga ustraši. Napadi medveda se večinoma zgodijo, če ga kdo preseneti v neposredni bližini. Strokovnjaki svetujejo, da če se medved zapodi proti nam, obstanemo ali se uležemo na tla, saj se menda takrat ustavi, nikakor pa ne smemo bežati.