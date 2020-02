Najprej bi se rad zahvalil akademiji ...

Protest proti ravnanju s staroselci



Vsak dobitnik oskarja ima natanko 45 sekund časa za zahvalni govor, pa karkoli to že pomeni. Lahko se zahvali sodelavcem in muzam, izrazi svoja politična prepričanja, opozori na žgoče družbene probleme, enakost spolov ali pa prikaže svoje igralske veščine in smisel za humor. Odkar je ameriška akademija leta 1929 podelila prvi zlati kipec, so zahvalni govori poleg elegantnih oprav zvezd postali simbol oskarjev. Nocoj jih bomo lahko znova spremljali.Legendarni zvezdnikse je v filmsko zgodovino vpisal kot igralec, ki ni hotel imeti zahvalnega govora oziroma se ni niti prikazal na podelitvi. Oskarja je prejel za glavno moško vlogo v Botru (1973), a je v dvorano Dorothy Chandler v Los Angelesu poslal, predstavnico ameriškega staroselskega plemena Apache, da v njegovem imenu sprejme nagrado.Kot je obrazložila Littlefeather, Brando ni hotel sprejeti nagrade kot znak protesta proti ravnanju s staroselci v filmski industriji in na televiziji ter v podporo staroselcem, ki so zasedli mestece Wounded Knee v istoimenskem rezervatu. Del občinstva je ob njenem govoru glasno zaploskal, drugi del pa jo je izžvižgal.Italijanski komik, igralec in zvezda filma Življenje je lepoje podelitev za številne gledalce spremenil v nepozabno doživetje. Ko so ga leta 1999 razglasili za najboljšega igralca v moški vlogi, ni mogel skriti navdušenja: stopil je na vrh sedeža, krilil z rokami, nato pa se odpravil proti odru, skakajoč po stopnicah, stisnil v objem voditeljicoin se globoko priklonil občinstvu.»Hvala, Sophia! Dobil sem oskarja, ampak želel sem si tebe. Hotel bi, da bi me zibali valovi tvoje lepote,« je vzkliknil igralec in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri filmu. »Rad bi se poklonil tudi staršem, ki živijo v Vergaiu, majhni vasici v Italiji. Dali so mi namreč največji dar – revščino.« Benigni je nagrado posvetil ljubezni svojega življenja, soprogi Nicoletti Braschi.Ameriška igralkaje bila znana tako po vlogah v filmih in na televiziji kot po nastopih na gledališkem odru, oboževalcem pa je vselej ostala v spominu tudi po najkrajšem zahvalnem govoru na oskarjih. Potem ko je leta 1962 stopila na oder po nagrado (dobila je oskarja za najboljšo stransko vlogo v filmu The Miracle Worker), se je obrnila proti igralcem in vidno ganjena izustila dve besedi: »Hvala vam.«Z besedami ni bil najbolj radodaren niti, ki je leta 1991 prejel nagrado za stransko moško vlogo v filmu Dobri fantje. »To je bil moj privilegij, hvala,« je dejal Pesci in pozneje razložil, da ni imel pripravljenega govora, saj ni pričakoval, da bo dobil nagrado.je nastopila v filmu Bal smrti in leta 2002 postala prva temnopolta ženska, ki je prejela oskarja za glavno žensko vlogo. Nagrada jo je močno ganila. »Ta trenutek je veliko večji od mene. Pripada ženskam, ki so stale ob meni, in vsem tistim temnopoltim predstavnicam nežnejšega spola, ki jim je zdaj lažja pot do uspeha,« je dejala v solzah.Čeprav ni skrivala čustev, za najbolj jokavi govor vseh časov velja tisti, ki je leta 1999 prejela oskarja za najboljšo igralko v glavni vlogi za film Zaljubljeni Shakespeare.Vsestranski igralec, zvezda filmov, kot so Titanik, Dvojna igra, Kaj žre Gilberta Grapa, je bil kar petkrat nominiran za oskarja, vendar se mu je nagrada vsakič izmaknila. Zato so bile vse oči uperjene vanj, ko je leta 2016 stopil na oder po nagrado za film Povratnik, a je zvezdnik navzoče presenetil, ko ni spregovoril o dolgi poti, ki ga je vodila do najprestižnejšega priznanja, in se raje odločil, da bo svojih 45 sekund porabil za poziv k ukrepanju proti onesnaževanju.»Podnebne spremembe so resnične – pred našimi vrati so. To je nevarnost, ki ogroža našo vrsto. Ne smemo več odlašati, skupaj moramo ukrepati, da bi jih ustavili,« je opozoril igralec, potem ko se je zahvalil režiserju in drugim, ki so sodelovali pri filmu. »Naš planet ni nekaj samoumevnega.«»Ne morem priti do sape. Če padem skupaj, prosim, poberite me s tal, ker imam veliko stvari za povedati,« je dahnila ameriška zvezdnica, potem ko je leta 2018 sprejela nagrado za najboljšo žensko vlogo v drami Trije plakati pred mestom, v kateri je upodobila zlomljeno, trmasto in neustavljivo mater, ki išče pravico za svojo umorjeno hčer. »Dame in gospodje,« je rekla na koncu govora, v katerem je na noge dvignila nominiranke v dvorani, »zapuščam vas z dvema besedama: »Inclusion rider.«Kot je igralka pozneje pojasnila na tiskovni konferenci, gre za klavzulo, ki se jo na zahtevo oziroma prošnjo igralca vstavi v njegovo pogodbo in nato vpliva na izbiro igralske zasedbe in filmske ekipe, s čimer naj bi dosegli določeno raven spolne, rasne in druge raznolikosti. Le nekaj mesecev po njenem govoru je podjetje Warner Bros. zahtevalo, da se klavzulo vključi v vse nove pogodbe.je prvega od dveh oskarjev osvojil leta 1994 za film Filadelfija, v katerem je igral homoseksualca, okuženega z virusom hiv. V ganljivem zahvalnem govoru se je poklonil resničnim žrtvam aidsa. »Vem, da je imel moja vloga velik pomen, saj je predstavljala nekoga, ki zdaj biva v nebeški ulici, prenatrpani z angeli. Vemo, kdo so ti angeli, in poznamo njihova imena. Za vsak rdeč trak, ki ga nosimo nocoj, jih lahko naštejemo tisoč. Končno počivajo v toplem objemu milostljivega stvarnika, v zdravilnem objemu, ki jim hladi vročino, čisti kožo in omogoča očem, da vidijo preprosto, samoumevno resnico dobrosrčnega stvarnika. To isto resnico so modri ljudje iz Filadelfije prenesli na papir že pred dvestotimi leti.«si je zlati kipec za najboljšo izvirno pesem zaslužila lani s skladbo Shallow iz filma Zvezda je rojena. Po prihodu na oder ni izgubljala časa in se takoj začela zahvaljevati svoji ekipi, vsem navzočim pa je zaupala skrivnost resničnega uspeha. »Če ste zdaj doma, sedite na kavču in pravkar spremljate prireditev, vam moram povedati, da je cena uspeha garaško delo. Dolgo sem trdo delala, vendar da veste ... zmaga ni vse. Pomembno je, da ne obupate. Če imate sanje, se morate boriti za to. Obstaja disciplina za strast. Ne gre za to, kolikokrat padete ali vas zavrnejo. Gre za to, kolikokrat vstanete in pogumno nadaljujete!«Kot so večkrat poročali ameriški mediji, so velik sovražnik ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti dolgi seznami imen, ki jih navajajo lavreati. Za najdaljše (in najbolj zaspane) danes veljajo govori(oskar za najboljšo igralko leta 1943),(oskar za najboljšega igralca leta 1993),(oskar za najboljšo stransko moško vlogo leta 1996),(oskar za najboljšo igralko leta 2000)Leta 2010 so se prireditelji odločili, da ukrepajo proti neskončno dolgim in jokavim govorom z novim pravilom: zahvalni govori so lahko dolgi največ 45 sekund, kandidatom pa svetovali, naj raje izrazijo svoje občutke ob dobljenem priznanju, kot da se lotijo maratonskega zahvaljevanja. Namero so argumentirali s predvajanjem videa., ki je bila nagrajena za stransko vlogo v filmu Hladni vrh leta 2004, je namreč na oder prinesla kar kos papirja, na katerem je bil zapisan dolg seznam ljudi, ki jim je bila igralka »še posebej« hvaležna., ki je leta 2013 dobila nagrado za najboljšo žensko vlogo za film Za dežjem posije sonce, je padla, medtem ko se je vzpenjala po stopnicah do odra, njen padec pa je postal »osrednji« dogodek večera. »Vstali ste, ker vam je žal zame, ampak meni je zdaj še bolj nerodno,« je Lawrenceova dejala po tem, ko je prejela stoječe ovacije.Za mnoge je bil govorpreveč čudaški, saj je na podelitvi leta 2000 razložila, »kako zelo je zaljubljena v svojega brata«.pa je poskrbel za zelo zabaven večer, ko je leta 2003 takoj po prihodu na oder (zlati kipec za glavno vlogo v filmu Pianist) poljubil na usta voditeljico Halle Berry.