Najprej četvorka, potem matura

Slovenski maturanti so se pred poldnevom zbrali v mestnih središčih, kjer je točno opoldne zazvenela Straussova melodija. Pod okriljem Plesne zveze so mladi tako plesali v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Novem mestu, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Črnomlju, Mirni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Šentjerneju, Litiji, pa tudi na Slovaškem, v Srbiji, na Madžarskem, v Severni Makedoniji in Črni gori.

Plesna zveza Slovenije je tudi imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordna iz leta 2011 s 33.202 udeležencema še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.

V Ljubljani je maturantska četvorka potekala pod imenom Parada ljubljanskih maturantov 2022. Po pritisku dijakov na eno izmed ljubljanskih plesnih šol, ki je v preteklosti razburila javnost z zaračunavanjem previsokih cen za udeležbo, je tokratni uradni organizator dogodka Dijaška skupnost Ljubljana, ki povezuje vse ljubljanske dijake in spada pod Študentsko organizacijo Univerze (ŠOU) v Ljubljani.

Danes je dan za zabavo, potem pa maturante čaka zrelostni izpit in po njem vpis na fakultete.