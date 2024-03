Najprestižnejša arhitekturna nagrada gre letos na Japonsko

Arhitekt Riken Yamamoto se je leta 1945 rodil v Pekingu na Kitajskem, kmalu po koncu druge svetovne vojne se je preselil v Yokohamo na Japonsko, kjer živi in dela še danes. Njegova arhitektura je prepoznavna tako na Japonskem kot tudi na Kitajskem, v Južni Koreji in Švici. Med njegovimi vidnejšimi stvaritvami so univerza Nagoya Zokei na Japonskem, center The Circle na letališču v Zürichu v Švici in knjižnica Tianjin na Kitajskem.

Podeljevalci Pritzkerjeve nagrade so posebej izpostavili njegov 'pomirjujoč slog', izbrali pa so ga predvsem zato, ker jih je spomnil, da morajo biti v arhitekturi, tako kot v demokraciji, prostori ustvarjeni z odločnostjo ljudi.

»Trenutni arhitekturni pristop poudarja zasebnost in zanika nujnost družbenih odnosov. Še vedno pa lahko spoštujemo svobodo vsakega posameznika, medtem ko živimo skupaj v arhitekturnem prostoru kot republika in spodbujamo harmonijo med kulturami in življenjskimi obdobji,« je povedal Yamamoto, 53. dobitnik nagrade in deveti iz Japonske. Bistveni element njegovih del je transparentnost v obliki, materialu in filozofiji.

»Ena od stvari, ki bo v prihodnosti mest najbolj nujna, je s pomočjo arhitekture ustvariti razmere, ki povečujejo priložnosti za združevanje in interakcijo ljudi. S skrbnim brisanjem meje med javnim in zasebnim Yamamoto pozitivno prispeva k omogočanju skupnosti. Je pomirjujoč arhitekt, ki v vsakdanje življenje vnaša dostojanstvo. Normalnost postane izjemna. Umirjenost vodi v sijaj,« je povedal čilski arhitekt Alejandro Aravena, predsednik žirije in dobitnik Pritzkerjeve nagrade leta 2016.

»Yamamoto razvija nov arhitekturni jezik, ki ne ustvarja le prostorov za življenje družin, ampak ustvarja skupnosti za skupno življenje družin,« pa je povedal Tom Pritzker, predsednik fundacije Hyatt, ki sponzorira nagrado. Njegova dela so, kot še dodaja, vedno povezana z družbo, so velikodušna v duhu in častijo trenutek človeka.

Pritzkerjeva nagrada velja za najpomembnejšo nagrado na področju arhitekture. Nagrado sta leta 1979 ustanovila ameriški podjetnik Jay A. Pritzker in njegova žena Cindy. Dobitnik prejme 100 tisoč ameriških dolarjev.

Lani jo je prejel britanski arhitekt Davida Chipperfielda, ki so ga nagradili za »brezčasno sodobno oblikovanje, ki se sooča s podnebnimi izzivi, spreminja družbene odnose in oživlja mesta«.

Pred dvema letoma je nagrado kot prvi Afričan dobil v Burkina Fasu rojeni Francis Kere, ki živi in dela v Berlinu. Med dosedanjimi prejemniki Pritzkerjeve nagrade pa so tudi francoska arhitekta Anne Lacaton in Jean-Philippe Vassal, irski arhitektki Yvonne Farrell in Shelley McNamara, Arata Isozaki, Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Norman Foster, Frank Gehry, Oscar Niemeyer, Glenn Murcutt, Jean Nouvel, Renzo Piano, Alejandro Aravena.

Slovesna podelitev Pritzkerjeve nagrade bo 16. maja 2024 v Chicagu.

