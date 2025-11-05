Kdo je kupil najstarejšo slovensko ladjo?

Vse kaže, da je najstarejša slovenska potniška ladja Laho vendarle dobila kupca. Danes se je razvedelo, da se lastnik podjetja Adriatic Safari Viko Kveder iz Portoroža pogovarja z več resnimi in potencialnimi novimi lastniki. Ko je že vse kazalo, da bo ladja morala v razrez za staro železo, se je pojavilo pravo zadnje upanje zanjo. Viko Kveder nam je po preobratu olajšano povedal: »Verjetno smo dobili kupca. Dokončno bo jasno v petek.«

Po 33 letih uspešne plovbe v slovenskem morju je lastnik potniške ladje Laho Viko Kveder objavil, da so konec oktobra prenehali poslovati z njo, ker so stroški njenega upravljanja višji od zaslužka in bi poslovali z izgubo. Laho je že zaradi svoje dolge zgodovine malce posebna ladja, zato je lastnik ponudil, da jo podari tistemu, ki bi jo vzdrževal in uporabljal. Vse kaže, da bo ladji uspelo ubežati pogubi.

Viko Kveder ni želel povedati vseh podrobnosti, ker je rešitev za ladjo Laho potrjena šele z besedami. Počakati bo treba še na podpis pogodbe in papirje. »Interesentov je več, za enega vemo, da je mož beseda in da bi ladjo lahko prevzel v upravljanje. Še naprej bo prevažala potnike, jaz pa naj bi novemu lastniku pri poslu pomagal. Ne smem izdati imena. Je pa Slovenec in očitno dovolj ekonomsko trden, da lahko prevzame tveganja. Pomembno je, da ladja ne gre v razrez in da ostane v Sloveniji,« nam je dopoldan povedal sedanji lastnik. V javnosti pa se je pojavilo več imen možnih ladjarjev. Od Petra Poliča (ki je že zanikal možnost prevzema ladje) do Borisa Popoviča, Gašparja Gašparja Mišiča in še koga. Očitno pa bo treba počakati na dokončno odločitev. Več v Delovi tiskani izdaji.