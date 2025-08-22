Najstnik se ugriza strupenjače še danes nerad spominja

Konec junija je v Sloveniji odmeval prvi smrtni primer zaradi posledic kačjega ugriza v več desetletjih, podlegla jim je osemdesetletnica; nedavno je na Hrvaškem modras ugriznil sedemletnika. Kot je za Delo pojasnil Griša Planinc s Kačofona, se populacije kač za nov zarod povečajo prav v tem času – avgusta in septembra. Priseljujejo se tja, kjer je okolje zanje primerno ter se nato razmnožujejo tam, kjer so naravno prisotne. Na določenem območju tako ne živi le posamezna žival, ampak cela populacija.

V Sloveniji živi enajst vrst kač, vse so zaščitene, strupene pa le tri: gad, modras, ki je hkrati najbolj strupena kača tako pri nas kot v širši okolici, in laški gad; mačjeoka kača je polstrupena. Lani so zdravniki obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada. Sedem pacientov, ki so jih zdravili v UKC Ljubljana, je dobilo protistrup. Nekaj primerov so obravnavali v UKC Maribor. Letos so po podatkih UKC Ljubljana, ki jih navaja Dnevnik, obravnavali že enajst primerov; ugrizi, predvsem modrasa in gada, so v primerjavi s prejšnjimi leti v porastu.

V UKC Ljubljana in UKC Maribor imajo zaloge protistrupa za primere ugriza gada in modrasa. V Ljubljani tudi učinkovine za ugrize eksotičnih kač. FOTO: Črt Piksi/Delo

V obeh osrednjih bolnišnicah hranijo dovoljšnje zaloge protistrupa za ugriz obeh omenjenih strupenih kač, vendar pa ga vbrizgajo le tistim, ki se jim oteklina širi naprej in se jim pojavijo znaki, kot so znižanje krvnega tlaka, motnja strjevanja krvi in podobno. To je ponavadi nekaj ur po ugrizu. Ti načeloma niso nevarni, so pa lahko usodni za ranljive skupine, kot so majhni otroci, dojenčki ali starejše osebe s pridruženimi boleznimi.

Iz mirne soseske v bolnišnico

Žensko, ki je konec junija po ugrizu modrasa na Gorenjskem umrla, je kača ugriznila v roko. Takšnih je četrtina primerov, ki jih obravnavajo v Centru za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana. Pred dvema letoma so tja iz Gorenjske prepeljali tudi sina naše sodelavke, ki ga je kača ugriznila v palec leve roke.

»Nekega večera, zunaj je bilo še svetlo, se je sprehajal po vrtu babičine hiše v Radovljici in se pogovarjal po telefonu. Ko je hodil mimo grmovja, ki ga imamo posajenega ob dovozni cesti, ga je nenadoma nekaj pičilo in zletelo proč. Ker ga je zbodlo, je mislil, da je bila žuželka. Ampak tekla mu je kri, zato si jo je spral. Ko se je vrnil v hišo, je babica že počivala, njemu pa je postalo slabo, bolela ga je glava, bruhal je, dobil vročino in drisko. Roka mu je hitro začela otekati. Slabost je trajala kake pol ure, oteklina pa je ostala,« je povedala.

Oteklina je bila modro-vijolične barve in se je raztezala vse od palca do dojke. Takrat 14-letnik je najprej poklical soseda, ki dela v domu ostarelih in mu je za oteklino ponudil mazilo, hkrati pa mu dejal, naj gre k zdravniku. Med dežurnimi v zdravstvenem domu so bili takrat tudi gorski reševalci, ki so prepoznali vbodni rani in dejali, da gre verjetno za kačji ugriz.

Kako ravnati ob ugrizu gada ali modrasa? Najprej poskrbimo za lastno varnost in ob tem kačo odženemo stran. Takoj pokličemo pomoč na številko 112. Zastrupljenec mora ostati čim bolj pri miru, da se strup ne bi hitreje širil po telesu. Odstranimo uro, zapestnice, prstane in drug nakit na prizadetem delu telesa, saj lahko ta zaradi otekline povzroči dodatne zaplete. Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Prizadeti ud imobiliziramo – na primer z vejo ali pohodno palico – ter ga namestimo nižje od ravni srca. Poskrbimo za čimprejšnji prevoz v bolnišnico. Če se zastrupitev zgodi v gorah ali na težko dostopnem terenu, lahko pri reševanju pomagajo gorski reševalci s helikopterjem. Zastrupljenec ne sme uživati alkohola. Pomembno je, da ne nameščamo preveze nad ugrizom, ne izvajamo križnega reza, ne izsesavamo strupa in ne izžigamo rane, saj so te metode neučinkovite in lahko stanje celo poslabšajo. Vir: spletna stran Sekcije za klinično toksikologijo UKC Ljubljana

Najstnika so nato napotili v jeseniško bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju, sredi noči pa so ga premestili v Ljubljano in mu dali dve dozi protistrupa. »Pomembno je čim prej priti do pomoči in prejeti protistrup. Ker je pri njem nekoliko trajalo, ga je moral prejeti dvakrat. Šele potem so postavili diagnozo, da ga je ugriznil gad ali modras. Za oba je protistrup isti,« je dejala kolegica.

Sina je pregledal tudi kirurg, a operativno čiščenje ni bilo potrebno. V bolnišnici, oskrbeli so ga na pediatriji, je fant preživel nekaj dni, nato pa prešel v domačo oskrbo, kjer je moral počivati, mirovati in piti veliko vode. Prvih pet dni je bila njegova dlan trda, napihnjena in paralizirana, potem je lahko začel migati s prsti. Otekline so plahnele od ramena navzdol; prizadeta roka je modro-vijolična ostala kakih deset dni, palec oziroma mesto ugriza, pa še dlje.

»Še danes se tega nerad spominja, imel je občutek, da je nekaj naredil narobe, vse skupaj je bilo zanj zelo stresno. Zame pa tudi,« je povedala sodelavka, ki se še vedno sprašuje, od kod se je kača vzela. Čeprav so potem vse preiskali, je niso našli, v okolici hiše sredi mirne soseske pa nihče, niti starejši prebivalci, še nikoli ni videl nobene.

Griša Planinc OTO: Vesna Cafuta