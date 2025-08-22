  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Najstnik se ugriza strupenjače še danes nerad spominja

    Ugrizi kač, še posebej gadov in modrasov, naj bi bili letos v porastu. Prvič v tridesetih letih je bil ugriz modrasa pri nas usoden za 80-letnico.
    Modrasa prepoznamo po rožičku na nosu. FOTO: Griša Planinc
    Galerija
    Modrasa prepoznamo po rožičku na nosu. FOTO: Griša Planinc
    Ni. Go.
    22. 8. 2025 | 11:32
    22. 8. 2025 | 13:10
    4:35
    A+A-

    Konec junija je v Sloveniji odmeval prvi smrtni primer zaradi posledic kačjega ugriza v več desetletjih, podlegla jim je osemdesetletnica; nedavno je na Hrvaškem modras ugriznil sedemletnika. Kot je za Delo pojasnil Griša Planinc s Kačofona, se populacije kač za nov zarod povečajo prav v tem času – avgusta in septembra. Priseljujejo se tja, kjer je okolje zanje primerno ter se nato razmnožujejo tam, kjer so naravno prisotne. Na določenem območju tako ne živi le posamezna žival, ampak cela populacija.

    V Sloveniji živi enajst vrst kač, vse so zaščitene, strupene pa le tri: gad, modras, ki je hkrati najbolj strupena kača tako pri nas kot v širši okolici, in laški gad; mačjeoka kača je polstrupena. Lani so zdravniki obravnavali 24 ugrizov modrasa in gada. Sedem pacientov, ki so jih zdravili v UKC Ljubljana, je dobilo protistrup. Nekaj primerov so obravnavali v UKC Maribor. Letos so po podatkih UKC Ljubljana, ki jih navaja Dnevnik, obravnavali že enajst primerov; ugrizi, predvsem modrasa in gada, so v primerjavi s prejšnjimi leti v porastu.

    V UKC Ljubljana in UKC Maribor imajo zaloge protistrupa za primere ugriza gada in modrasa. V Ljubljani tudi učinkovine za ugrize eksotičnih kač. FOTO: Črt Piksi/Delo
    V UKC Ljubljana in UKC Maribor imajo zaloge protistrupa za primere ugriza gada in modrasa. V Ljubljani tudi učinkovine za ugrize eksotičnih kač. FOTO: Črt Piksi/Delo

    V obeh osrednjih bolnišnicah hranijo dovoljšnje zaloge protistrupa za ugriz obeh omenjenih strupenih kač, vendar pa ga vbrizgajo le tistim, ki se jim oteklina širi naprej in se jim pojavijo znaki, kot so znižanje krvnega tlaka, motnja strjevanja krvi in podobno. To je ponavadi nekaj ur po ugrizu. Ti načeloma niso nevarni, so pa lahko usodni za ranljive skupine, kot so majhni otroci, dojenčki ali starejše osebe s pridruženimi boleznimi.

    Iz mirne soseske v bolnišnico

    Žensko, ki je konec junija po ugrizu modrasa na Gorenjskem umrla, je kača ugriznila v roko. Takšnih je četrtina primerov, ki jih obravnavajo v Centru za toksikologijo in farmakologijo v UKC Ljubljana. Pred dvema letoma so tja iz Gorenjske prepeljali tudi sina naše sodelavke, ki ga je kača ugriznila v palec leve roke.

    image_alt
    Predsodkov je manj, a kače so še vedno ogrožene

    »Nekega večera, zunaj je bilo še svetlo, se je sprehajal po vrtu babičine hiše v Radovljici in se pogovarjal po telefonu. Ko je hodil mimo grmovja, ki ga imamo posajenega ob dovozni cesti, ga je nenadoma nekaj pičilo in zletelo proč. Ker ga je zbodlo, je mislil, da je bila žuželka. Ampak tekla mu je kri, zato si jo je spral. Ko se je vrnil v hišo, je babica že počivala, njemu pa je postalo slabo, bolela ga je glava, bruhal je, dobil vročino in drisko. Roka mu je hitro začela otekati. Slabost je trajala kake pol ure, oteklina pa je ostala,« je povedala.

    Oteklina je bila modro-vijolične barve in se je raztezala vse od palca do dojke. Takrat 14-letnik je najprej poklical soseda, ki dela v domu ostarelih in mu je za oteklino ponudil mazilo, hkrati pa mu dejal, naj gre k zdravniku. Med dežurnimi v zdravstvenem domu so bili takrat tudi gorski reševalci, ki so prepoznali vbodni rani in dejali, da gre verjetno za kačji ugriz.

    Kako ravnati ob ugrizu gada ali modrasa?

    Najprej poskrbimo za lastno varnost in ob tem kačo odženemo stran. Takoj pokličemo pomoč na številko 112. Zastrupljenec mora ostati čim bolj pri miru, da se strup ne bi hitreje širil po telesu.

    Odstranimo uro, zapestnice, prstane in drug nakit na prizadetem delu telesa, saj lahko ta zaradi otekline povzroči dodatne zaplete.

    Rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo z obkladki. Prizadeti ud imobiliziramo – na primer z vejo ali pohodno palico – ter ga namestimo nižje od ravni srca.

    Poskrbimo za čimprejšnji prevoz v bolnišnico. Če se zastrupitev zgodi v gorah ali na težko dostopnem terenu, lahko pri reševanju pomagajo gorski reševalci s helikopterjem.

    Zastrupljenec ne sme uživati alkohola.

    Pomembno je, da ne nameščamo preveze nad ugrizom, ne izvajamo križnega reza, ne izsesavamo strupa in ne izžigamo rane, saj so te metode neučinkovite in lahko stanje celo poslabšajo.

    Vir: spletna stran Sekcije za klinično toksikologijo UKC Ljubljana

    Najstnika so nato napotili v jeseniško bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju, sredi noči pa so ga premestili v Ljubljano in mu dali dve dozi protistrupa. »Pomembno je čim prej priti do pomoči in prejeti protistrup. Ker je pri njem nekoliko trajalo, ga je moral prejeti dvakrat. Šele potem so postavili diagnozo, da ga je ugriznil gad ali modras. Za oba je protistrup isti,« je dejala kolegica.

    Sina je pregledal tudi kirurg, a operativno čiščenje ni bilo potrebno. V bolnišnici, oskrbeli so ga na pediatriji, je fant preživel nekaj dni, nato pa prešel v domačo oskrbo, kjer je moral počivati, mirovati in piti veliko vode. Prvih pet dni je bila njegova dlan trda, napihnjena in paralizirana, potem je lahko začel migati s prsti. Otekline so plahnele od ramena navzdol; prizadeta roka je modro-vijolična ostala kakih deset dni, palec oziroma mesto ugriza, pa še dlje.

    »Še danes se tega nerad spominja, imel je občutek, da je nekaj naredil narobe, vse skupaj je bilo zanj zelo stresno. Zame pa tudi,« je povedala sodelavka, ki se še vedno sprašuje, od kod se je kača vzela. Čeprav so potem vse preiskali, je niso našli, v okolici hiše sredi mirne soseske pa nihče, niti starejši prebivalci, še nikoli ni videl nobene.

    Griša Planinc OTO: Vesna Cafuta
    Griša Planinc OTO: Vesna Cafuta

    Kratek pogovor z Grišo Planincem, vodjo Kačofona

    Pred kratkim je zaradi ugriza pri nas umrla 80-letnica, na Hrvaškem je v teh dneh ugriz doživel deček. Ste posledično zaznali povečano število klicev?

    Po omenjenih dogodkih ni bilo zaznanega povečanega števila klicev, če ne upoštevam novinarjev.

    Koliko jih sicer prejemate na splošno in s kakšnimi vprašanji se ljudje ponavadi obračajo na vas?

    Klicev ne štejem več, recimo 365 na leto, so pa zgoščeni v toplejšem delu leta, ko so kače bolj aktivne.

    Različni ljudje, različna vprašanja. Nekatere zgolj zanima, katero kačo so srečali, drugi bi si želeli, da bi izginile s sveta in celo taki se najdejo, ki bi jih zanimalo, ali jo smejo imeti v domačem vivariju.

    Večina ljudi ima do kač odklonilen odnos. Zakaj, menite, je tako, in zakaj je to (ne)upravičeno?

    Za večino ne bi vedel, je pa pri nekaterih strah zelo izrazit (ofidiofobija). Nekaj strahu bi lahko bilo prirojenega, zelo velik pa je vpliv okolja. Če ne ločuješ strupenjač od človeku nenevarnih vrst, je verjetno bolje, da preventivno vse obravnaš kot strupenjače.

    Kaj je dobro vedeti o njih, da vemo, kako reagirati ob srečanju, in to ne pretirano?

    Dobro je vedeti, da domorodne vrste kač v nobenem primeru ne napadajo človeka. Z ugrizom se nekatere vrste lahko branijo le, če bi segli v neposredno bližino njihove glave (nekaj 10 centimetrov) ali jih prijeli. Če nas zaznajo na razdalji, večji od obrambne, si v bližini navadno začnejo iskati skrivališče.

    Kje vse ljudje najpogosteje srečajo strupene kače in kje jih lahko presenetijo?

    Podatki o razširjenosti so na voljo v prispevku Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009.

    Največ srečanj ni nujno tam, kjer je največ kač, ampak navadno tam, kjer je največ ljudi.

    Je mogoče razločiti, katera nas je ugriznila, če je ob ugrizu nismo videli?

    Vrsto je seveda vedno možno ugotoviti iz strupa s pomočjo posebnih laboratorijskih analiz, ni pa to ravno praktično. Protistrup je lahko univerzalen za vse vrste domorodnih vrst strupenjač, ni pa rečeno.

    Sorodni članki

    Novice  |  Črna kronika
    Hrvaška Istra

    Modras ugriznil dečka

    Starši so dečka pripeljali v bolnišnico šele več ur po ugrizu, mislili so, da je padel.
    19. 8. 2025 | 21:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ugriz kače

    Smrtni primer zaradi ugriza modrasa: 80-letno gospo je ugriznil v roko

    V primeru ugriza se najprej za kak meter odmaknimo od kače in čim hitreje pokličemo nujno medicinsko pomoč 112, je za Delo povedal Griša Planinc s Kačofona.
    25. 6. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Dr. Igor Križaj

    S strupi modrasa in gada do zdravila za Alzheimerjevo in srčno-žilne bolezni

    Misel, da lahko slovenskim znanstvenikom uspe s pomočjo modrasovega strupa razviti zdravila za zdravljenje alzheimerjeve bolezni, ni znanstvena fantastika.
    Anja Intihar 16. 3. 2024 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ugriz kačekačji strupstrupena kača

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Košarka
    V pričakovanju eurobasketa

    Zmago Sagadin: Reprezentanca slaba? Pa kaj še, vidim jo s kolajno

    Trenerska legenda Zmago Sagadin meni, da ima Slovenija najboljšo zunanjo linijo na eurobasketu.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Portugalski branilec ostaja zvest Manchester Cityju

    Ruben Dias še dve sezoni ostaja na modri strani Manchestra.
    22. 8. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prodaja podjetje

    Lastnik platforme onlyfans si je izplačal več kot 650 milijonov evrov

    Skrivnostni lastnik platforme onlyfans si je izplačal 652 milijonov evrov, medtem ko platforma z milijardnimi prihodki in le 46 zaposlenimi razmišlja o prodaji.
    22. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Teniški as o košarki

    Goran Ivanišević: Ne vidim, da bi kdo lahko premagal Srbijo!

    Sloviti Splitčan razrkil svoje favorite evropskega prvenstva v košarki. Na zadnjem velikem teniškem slamu v letu največ možnosti daje Janniku Sinnerju.
    22. 8. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ustaški pozdrav ali domoljubje?

    Na Hrvaškem še vedno analizirajo Za dom spremni

    Sodnica v sodbi podrobno razložila, zakaj je uradni pozdrav iz časa NDH danes izraz nacionalne identitete in neomajnega preživetja hrvaškega naroda.
    22. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prodaja podjetje

    Lastnik platforme onlyfans si je izplačal več kot 650 milijonov evrov

    Skrivnostni lastnik platforme onlyfans si je izplačal 652 milijonov evrov, medtem ko platforma z milijardnimi prihodki in le 46 zaposlenimi razmišlja o prodaji.
    22. 8. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Teniški as o košarki

    Goran Ivanišević: Ne vidim, da bi kdo lahko premagal Srbijo!

    Sloviti Splitčan razrkil svoje favorite evropskega prvenstva v košarki. Na zadnjem velikem teniškem slamu v letu največ možnosti daje Janniku Sinnerju.
    22. 8. 2025 | 13:20
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ustaški pozdrav ali domoljubje?

    Na Hrvaškem še vedno analizirajo Za dom spremni

    Sodnica v sodbi podrobno razložila, zakaj je uradni pozdrav iz časa NDH danes izraz nacionalne identitete in neomajnega preživetja hrvaškega naroda.
    22. 8. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo