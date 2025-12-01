Najstniki in britje – kako poenostaviti pomemben ritual vsakega mladeniča

Kot nekakšen ritual, znak odraščanja in povezava z očeti ali starejšimi generacijami v družini.

Katero britvico izbrati? Kako pripraviti kožo? Ali pri britju uporabiti peno ali le vodo? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo najstniki in mladi pred tistim pomembnim trenutkom, ko stojijo pred ogledalom in odstranjujejo prve dlačice.

Odgovor na ta vprašanja je Philips OneBlade First Shave – prva izbira za prvo britje! Rezilo OneBlade sledi linijam obraza, kar omogoča britje v vse smeri, premaz z mikrokroglicami pa zagotavlja varno britje brez ureznin in draženja. Do 6000 gibov rezila na minuto zagotavlja hitro in gladko britje, neusmiljeno do dlačic, a nežno do kože.

FOTO: Philips

OneBlade First Shave zagotavlja do 30 minut neprekinjenega delovanja in ga je mogoče polniti doma ali na poti. Naprava je vodoodporna, kar pomeni, da je pralna in jo lahko uporabljate tudi na suhi ali mokri koži, na primer pod prho. Pena za britje ni potrebna! Rezila so zasnovana za dolgotrajno uporabo, ob redni uporabi pa je preprosta zamenjava potrebna približno vsake štiri mesece. Ta revolucionarna naprava je na voljo v trgovinah dm in v spletni trgovini Philips.

Majhne ureznine, draženje, obliži in uporaba vate naj ostanejo v spominu staršev – First Shave zdaj pomaga najstnikom dvigniti britje na novo raven!

FOTO: Philips

Britje je pomemben obred za moške vseh starosti. Za mnoge je korak k večji samozavesti in način, da poudarijo svoj videz. Najstniška leta so zahtevno obdobje, a tudi priložnost za gradnjo samozavestnega odnosa. Naj bosta preprosto britje in preprosta rutina vaša zaveznika na tej poti.

Naročnik oglasne vsebine je Philips